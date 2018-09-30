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Yaşam

Metin Göktepe'nin annesi Fadime Göktepe trafik kazası geçirdi

Fadime Göktepe'nin sol kalça kemiğinde kırıklar olduğu belirtildi

30 Eylül 2018 19:01

8 Ocak 1996’da polislerin işkence ederek öldürdüğü Evrensel gazetesinin muhabiri Metin Göktepe'nin annesi Fadime Göktepe, İstanbul Silivri'de trafik kazası geçirdi. Sol kalça kemiği kırılan Fadime Göktepe'nin Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastenesi’nde ameliyat olacağı belirtilid. 

Evrensel'e konuşan Fadime Göktepe ’nin kızı Meryem Göktepe,  kazanın geçtiğimiz çarşamba günü Silivri’de yaşandığını aktardı. Göktepe, “Annemin bulunduğu araç ile bir başka araç çarpışmış. Annem önde oturuyormuş. Kaza sonrası hastaneden eve gitmişler. Annemin ağrılarının şiddetlenmesi üzerine en yakın hastane olan Silivri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı” dedi.

Göktepe, vücudundaki kırıklara burada müdahale edilemeyen Fadime Göktepe’nin, Silivri Devlet Hastanesi'nden Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildiğini belirtti.

Göktepe, “Daha önceden de ameliyat olduğu sol kalça kemiğinde kırıklar oluşmuş. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastenesi’nde ameliyat olacak. Ağrıları var ama dayanıyor” dedi

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