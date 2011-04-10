-METİN GÖKTEPE ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU İSTANBUL (A.A) - 10.04.2011 - 14. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nde (TGC) düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törende ödüllerin verilmesinden önce moderatörlüğünü Fikret İlkiz'in yaptığı ''İleri Demokraside Basın Özgürlüğü'' başlıklı panelde, Umur Talu, Ertuğrul Mavioğlu, Ragıp Zarakolu ve İsmail Saymaz, basın özgürlüğünün bugünkü durumu hakkındaki görüşlerini paylaştılar. Ertuğrul Mavioğlu, bu mesleği icra ederken bir takım acılarla yüzleşmek zorunda kaldıklarını ifade ederek, meslektaşlarına ilişkin davalara yine gazetecilerin sahip çıktığını söyledi. Son dönemde gazetecilere yönelik uygulamalarla ilgili konuşan Umur Talu, 60 gazetecinin tutuklu olduğunu anımsatarak, Ahmet Şık ve Nedim Şener'i sevgiyle selamladığını ifade etti. İsmail Saymaz ise geçen sene bu salonda bulunan arkadaşı Ahmet Şık'ın şu anda cezaevinde olduğunu belirterek, kendisi hakkında da açılmış davaların bulunduğunu ve bu davaların hala sürdüğünü dile getirdi. Törende, ''yazılı haber ödülü'', 14 Ağustos 2010'da Vatan Gazetesinde yayımlanan ve Hrant Dink'in AİHM'de açtığı davaya hükümetin gönderdiği savunmayı içeren, ''AİHM'de Vahim Savunma'' başlıklı haberiyle Kemal Göktaş kazandı. Göktaş'a ödülünü veren TGC Başkanı Orhan Erinç, Metin Göktepe'yi sevgiyle andığını söyleyerek, bu ödüllerin gazetecilerin başarılı çalışmalar yaptıklarını gösterdiğini bu nedenle de kendisi için ayrı bir yeri olduğunu kaydetti. ''Görüntülü haber'' ödülüne, CNN Türk Televizyonunda 17-22 Ocakta yayımlanan ''Hizbullah'ın Dünü Bugünü'' başlıklı haberiyle Göksel Göksu layık görüldü. ''Fotoğraf ödülü'', Ankara'da Torba Yasayı protesto sırasında çekilen ''Sen Yanmazsan, Ben Yanmazsam'' adlı fotoğrafı ile Hürriyet Daily News muhabiri Selahattin Sönmez'e, bu dalda jüri özel ödülünü ise terör örgütü Hizbullah üyelerinin Diyarbakır Cezaevinden tahliyeleri sırasında çekilen ''Son Görünüş'' adlı fotoğrafı ile Doğan Haber Ajansı Diyarbakır Muhabiri Cem Emir'e verildi. ''Yerel gazetecilik ödülü'' ise 17 Ağustos 2010'da yayımlanan ''Siyaset Tuluma Girdi'' başlıklı haberiyle Barış Aslan'a verildi. Ödül Jürisi, bu yıl, daha önce Metin Göktepe Gazetecilik Ödüllerini haber dalında kazanan Ahmet Şık ve Nedim Şener adına da bir ödül verdi. ''Ahmet Şık-Nedim Şener Ödülü''nü, Evrensel Gazetesinde 2 Martta yayımlanan ''Bu manşet 301'lik olurdu'' haberiyle Hilal Yağız kazandı. Yağız'a ödülünü veren Metin Göktepe'nin annesi Fadime Göktepe, ''Benim için hepiniz Metin Göktepe'siniz'' dedi. Bu arada törenin ardından Metin Göktepe'nin ailesi, meslektaşları ve dostları TGC Lokali'nde Göktepe'nin doğum gününü kutladı.