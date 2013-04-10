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Yaşam

Metin Göktepe Ödülleri sahiplerini buldu

Metin Göktepe Gazetecilik Jüri Basın Özgürlüğü Ödülü 'İmralı Zabıtları' haberi ile Namık Durakan'a verildi

10 Nisan 2013 22:30

Bu yıl 16'ncısı düzenlenen Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde (TGC) düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Burhan Felek Salonu’nda düzenlenen törende yazılı haber ödülünü 13 Mart 2013’te Milliyet gazetesinde manşetten yayımlanan ‘İcralık eden dayanışma’ başlıklı haberiyle Arif Balkan aldı.

Yerel gazetecilik ödülünü 22 Aralık 2012 tarihli “Başbakana hemşehrilerinden ONE MUNİT NOOLİYİ” başlıklı haberiyle Rize’de yayınlanan Nabız Gazetesi’nden Gençağa Karafazlı ve Hasan Fehmi Demir alırken,
Fotoğraf ödülünün sahibi  “Roboski: Çamura bulanmış kimlik” fotoğrafıyla Evrensel Gazetesi muhabiri Faruk Ayyıldız oldu. Ayyıldız, ödülü Roboskili annelere adadı.

'İmralı Zabıtları' haberiyle Jüri Basın Özgürlüğü Özel Ödülü'nü Fadime Göktepe'nin elinden alan Milliyet Gazetesi muhabiri Namık Durakan  ise yayınladığı haberin çözüm sürecini sabote etmek yönünde olduğu iddialarının asılsız olduğunu ifade etti.

Görüntülü haber dalındaki ödül ise “Panzer 20, dur gitme” başlıklı haberle muhabir Özgen Bingöl ve kameraman Arda Sevimli’ye verildi.

 

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