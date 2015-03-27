Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl 18’incisi düzenlenen Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri’ni kazananlar belli oldu.

Bu yılki yarışmada kazananları Yazgülü Aldoğan, Melda Onur, Celal Başlangıç, Erol Önderoğlu, Fikret İlkiz, Kamil Tekin Sürek, Amberin Zaman, Belma Akçura, Murat Sabuncu, Hilmi Hacaloğlu, Başak Şengül, Nazım Alpman, Yalçın Doğan ve Hüseyin Aykol’dan oluşan jüri belirledi.

Yazılı haber ödülü: Êzidî kadınların çığlığı

Yazılı Haber Ödülü’nü, kadın haber ajansı JİNHA Muhabiri Zehra Doğan, 3 Mart 2015 tarihi taşıyan ‘Êzidî Kadınların Çığlığı’ başlıklı haberiyle kazandı.

Zehra Doğan; IŞİD (DAİŞ) tarafından Tıl Alfer, Baaj, Aseyba, Rabia, Şengal, Koço, Tıl Azêr, Suudi Arabistan, Rakka başta olmak üzere birçok noktada 10 dolardan başlayan fiyatlarla satılan Êzidî kadınlarla görüştü.

Görüntülü haber ödülü: Canlı yayında IŞİD’in sınır ihlali

Görüntülü Haber Ödülü’ne ise, İMC TV Muhabiri Saadet Yıldız ile Kameramanı Refik Tekin’in, ‘Canlı Yayında IŞİD’in Sınır İhlali’ adlı haberi değer görüldü.

Saadet Yıldız ve Refik Tekin, öğlen saatlerinde IŞİD üyesi bir grubun tren rayı hattındaki bir köprünün altından Suruç’tan Suriye’ye geçişini görüntüledi. Geçidin yaklaşık 200 metre solunda Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait iki zırhlı araç ve Türk bayrağı yer almasına rağmen yapılan bu geçiş, İMC TV’de 1 Ekim 2014 tarihinde canlı olarak yayımlanan haberde verildi.

Fotoğraf ödülü: Soma’da iktidar tekmesi

Fotoğraf Ödülü’nü ise, resmi rakamlara göre 301 maden işçisinin yaşamını yitirdiği Soma’da 14 Mayıs 2014 günü, Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel’in Soma’da bir madenciyi tekmelemesini gösteren “İktidar Tekmesi” adlı fotoğrafıyla, İzmir Gazeteciler Cemiyetinin gazetesi 9 Eylül’ün Foto Muhabiri Mehmet Emin Al kazandı. Fotoğraf, 9 Eylül gazetesi ile birlikte dünyanın birçok önemli basın organında Soma’yı simgeleyen fotoğraf olarak kullanıldı.

Yerel gazetecilik ödülü ‘HES’ haberine

Bu yılki yarışmada Yerel Gazetecilik Ödülü’nü ise, Nabız gazetesinde 21 Ocak 2015 günü ‘HES’tirin Gidin’ başlığıyla yayımlanan haberiyle Gençağa Karafazlı aldı. Haberde, Karadeniz’de HES’lere karşı verilen mücadele, 8 yıldır dere boylarına ve vadilerine bir kazma dahi vurdurmayan Rize Fındıklı halkının yeni HES projesine karşı mücadelesi yansıtılıyor.

Nuh Köklü ve Kadri Bağdu özel ödülleri

Bu yılki yarışmada, 18 Şubat 2015 günü Kadıköy’de kartopu oynarken esnaf tarafından bıçaklanarak öldürülen Gazeteci Nuh Köklü ile 14 Ekim 2014 günü Adana’da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Azadiya Welat ve Özgür Gündem Gazetesi Dağıtıcısı Kadri Bağdu’nun anısını yaşatmak amacıyla, onlar adına birer özel ödül verildi.

Sabah-Atv grevinin örgütleyicilerinden biri olan Nuh Köklü adına verilen özel ödül, basın alanında yaşanan sorunların çözümünde örgütlenmenin vazgeçilmez önemde olduğunun bir kez daha görüldüğü bu günlerde, örgütlenme çabalarından ötürü Türkiye Gazeteciler Sendikasına verildi.

Kadri Bağdu özel ödülüne ise, 7 Ocak 2015 günü Paris’te saldırıya uğrayan ve alçakça bir katliamın hedefi olan ünlü mizah dergisi Charlie Hebdo’nun katliamdan sonraki ilk sayısından bir seçki yayınlayarak gösterdiği dayanışmadan ötürü Cumhuriyet gazetesi değer görüldü.

Agos’a jüri özel ödülü

Jüri, 1915 yılında gerçekleşen Ermeni Soykırımı’nın 100’üncü yılında, insan haklarına bağlı yayıncılıktan ödün vermeyen çizgisi, Ermeni halkının ve basının sesi olmak konusundaki kararlı tutumu nedeniyle Agos gazetesine de özel ödül verilmesini kararlaştırdı.

18. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri Yarışması’nda kazananlara ödülleri 10 Nisan’da düzenlenecek törenle verilecek.