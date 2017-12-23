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Metin Feyzioğlu’ndan 'Mor Beyin' açıklaması

ANKARA,(DHA)-TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, FETÖ'nün ByLock tuzağı "Mor Beyin" aplikasyonu ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı

23 Aralık 2017 18:54

ANKARA,(DHA)-TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, FETÖ\'nün ByLock tuzağı \"Mor Beyin\" aplikasyonu ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. 

Feyzioğlu, CNN TÜRK ekranlarında Doğan TV Ankara Temsilcisi Hakan Çelik\'in sorularını yanıtladı. Feyzioğlu, FETÖ\'nün ByLock tuzağı \"Mor Beyin\" aplikasyonu ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. 11 bin kişinin o uygulamayı indirdiği gerekçesiyle şüpheli konumuna düştüğünü söyledi. Yargıtay kararını hatırlattı ve mağduriyetleri önlemek için mahkemeler ile savcılıklara \"Yargıtay kararına ciddi yaklaşın\" çağrısında bulundu.
 
Feyzioğlu şunları söyledi: \"Ekim 2017’ye kadar bilinmeyen bir olay tespit edildi. FETÖ bir program geliştirmiş, \"Mor Beyin\" diye, morbeyin.com. Bunun altına çeşitli aplikasyonlar yerleştirmiş. Namaz saatini sorduğunuz bir aplikasyon, ikinci el araba aldığınız bir aplikasyon, Türkçe-İngilizce bir sözlük aplikasyonu, bir müzik aplikasyonu… FETÖ ile hiç alakanız yok, oraya girdiğinizde sizi ByLock’un yurtdışındaki sunucusuna 1 piksellik basit bir şey indirerek yönlendirmiş ve 1-2 saniye telefonunuz ByLock ile bağlanmış görünüyor. Şimdi bu aplikasyonun kullanıldığı ortaya çıkınca Yargıtayımız da çok güzel bir karar verdi. Dedi ki; sadece bir bağlantı kurmak yetmez, kullanıcı kimliği alması gerekir ve mesaj içeriklerini görmeliyim. Yani mesajlaşmadıysa, telefonuna da indirmediyse olmaz dedi. 11 bin kişi bu sebeple şüpheli konumuna düşmüş. Sayı korkunç. Ve bunların çok büyük bir kısmı tutuklu. Gerçek suçlular, bu mağduriyetlerin arkasına saklanıp, mağdurların çığlıklarıyla aklanmaya çalışıyor. Mahkemelerin çok hızlı davranması lazım bunları ayıklamak için. Savcılıkların da bundan sonra çok ciddi yaklaşması lazım. Yani hiçbir şeyden, kimseden korkmadan Yargıtay’ın kararını yüklenmesi gerekiyor\"

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