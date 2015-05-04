Metin Feyzioğlu: Sulh Ceza Hâkimlikleri Erdoğan'ın canını sıkanı içeri alıyor

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, son dönemde verdiği kararlarla tartışma konusu olan Sulh Ceza Hakimlikleri eliyle çok sayıda kişinin gözaltına alındığına dikkat çekerek, “Cumhurbaşkanı’na söz söylemek ve eleştirmek en ağır suç kabul edildi. Sulh ceza hâkimlikleri, Tayyip Erdoğan’ın canını sıkanı içeriye almaya başladı” dedi.

Adana’da görev yapan ve meslekte 40, 50 ve 60. yılını dolduranlar avukatlar için plaket töreni düzenlendi. Törene katılan Metin Feyzioğlu, "Anayasa’ya göre cumhurbaşkanının parti siyaseti yapmaması gerektiğinin" altını çizdi. Ardından, “Erdoğan’a sövülmesi suçtur ama cumhurbaşkanının siyasi parti siyaseti yapması da Anayasa’yı ihlaldir. Ve sabahtan akşama kadar Erdoğan her saat Anayasa’yı ihlal etmektedir” ifadelerini kullandı.

Zaman'dan Mehmet Şahin'in haberine göre, yargının iktidarın sopası gibi görülmesi sebebiyle adalete güvenin giderek azaldığına da dikkat çeken Feyzioğlu, şöyle devam etti: “Türkiye’de her kesim iktidarı ve muhalefeti gördü. İktidardayken bir ölçüde zulmetti, muhalefetteyken o ölçüde veya bu ölçüde mazlum oldu. Dün başka bir düşüncede olan gazeteciler, profesörler, aydınlar gözaltına alınıyordu. Bugün bir başka düşüncede olanlar. Artık yurttaşlarımız yargının sopası gibi kullanılmasından bıktı. Bunu elbirliğiyle çözmek zorundayız. Türkiye’de hukuk muktedirlerin keyfine göre adeta kesilip biçilmekte, özel olarak dikilmekte. Oysa hukuk artık evrenselleşmiş ve Anayasa’nın temel ilkeleri etrafında gelişmeli.”