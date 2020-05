Metin Feyzioğlu'ndan yürütmeyi durdurma kararına tepki: Hukuksuz bir karar, itiraz edeceğiz

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Ankara 5'inci İdare Mahkemesi’nin TBB’ye karşı verdiği yürütmeyi durdurma kararına sert çıktı. Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararını “hukuksuz” olarak değerlendiren Feyzioğlu, itiraz edeceklerini açıkladı. Kendisini eleştiren ve olağanüstü genel kurula çağıranlara da “İsmet Paşa'nın dediği gibi, hadi canım sende” şeklinde cevap verdi.

Ankara 5’inci İdare Mahkemesi’nin verdiği karar sonrası açıklama yapan Yurdagül Gündoğan, TBB’nin karardan sonraki bir ay içerisinde delegeleri olağanüstü genel kurula çağırmasının zorunlu olduğunu söyledi.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Facebook hesabından yaptığı açıklamada mahkemenin yürütmeyi durdurma kararını “hukuksuz” olarak değerlendirdi ve Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz edeceklerini açıkladı. Açıklamasında kendini eleştirenlere tepki gösteren Feyzioğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Uluslararası Barolar Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ordusunu etnik temizlik yapmakla suçlayacak, TBB susacak. Benim kurumunun önünde Türkiye olacak, Paris Barosu Türkiye’yi suçlayacak ve ben gerçekleri dünyaya anlatmayacağım. İsmet Paşa’nın dediği gibi, ‘Hadi canım sende.’ Bundan dolayı olağanüstü genel kurula mı çağrılıyormuşum, umurumda değil. Rakibimin rakibi dostumdur diyenler, ulusalcı gibi görünüp el ele gezenler de, ben çok milliyetçiyim diye geçinip DHKP-C’ye terör örgütü diyemeyenler de bizi olağanüstü genel kurula çağırdılar. Biz de gitmedik.”

Baroların genel kurul talebinin kanuna aykırı olduğunu savunan Metin Feyzioğlu, “12 baronun talebi ile olağanüstü genel kurula gitme talebini reddettik. Çünkü anayasa ve kanuna aykırıydı. Bu kararımıza karşı dava açtılar. Hiçbir derdimiz yokmuş gibi, korona virüse karşı uykusuz bir şekilde mücadele etmiyormuşuz gibi, meslektaşlarımızın sorunlarını çözmek, ortak akla ulaşmak, milli birlik içerisinde çözüm odaklı çalışmıyormuşuz gibi bugün bir idare mahkemesi sıfır gerekçe ile ‘olağanüstü genel kurulu kabul etmeliydiniz’ dedi”

Mahkemenin kararını “hukuksuz” olarak nitelendiren Feyzioğlu, “Mahkeme kararları gerekçeli olur ama kararda gerekçe yok. Çünkü mahkemenin verdiği karar hukuka aykırı. Yargının kestiği parmak acımaz. Bizi bunlar yıldıramaz” dedi.

Öte yandan 39 baro, Başkan Metin Feyzioğlu'na destek açıklaması yaptı. Baroların ortak destek açıklaması şu şekilde:

“Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Coronavirüs Salgın hastalığının sadece ülkemizde değil tüm dünyada yarattığı sağlık, sosyal ve ekonomik etki tüm kamuoyunca bilinmektedir.

Öncelikle, ülke genelinde tanı konduğunu öğrendiğimiz avukat arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce iyileşerek aramıza ve görevlerine dönmelerini ve bundan sonraki süreçte tek bir meslektaşımızın dahi hastalanmamasını diliyoruz.

Ayrıca, bu süreçte Coronavirüs tanısı konan ve tedavi sürecinde olan tüm vatandaşlarımıza bir an önce iyileşmeleri yönünde acil şifalar diliyoruz. Hastalık nedeni ile vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Salgın Hastalığın seyrinin bir an önce olumlu yönde yok olma yönünde değişmesini, etkilerinin bir an önce ortadan kalkmasını ve ülkemiz için en az sıkıntı ile atlatılmasını da en güçlü dilek ve temennilerimizle diliyoruz.

Yine, salgın hastalığın başından bu yana her zaman olduğu gibi bu ülkenin vatandaşlarının sağlığı için canlarını hiçe sayarak çaba ve emek gösteren sağlık çalışanlarımıza, güvenlik güçlerimize ve bu doğrultuda çalışan tüm kurum ve kuruluşlara da teşekkürlerimizi sunuyoruz.

"Avukatların bu süreçten etkilenmemesi mümkün değil"

Salgın hastalık nedeni ile, sosyolojik ve ekonomik etkilerin, önümüzdeki süreçte de sürmesi beklenirken, meslek örgütümüzün, avukatların bu süreçten etkilenmemesi mümkün değildir. Tüm beklentimiz ve isteğimiz mesleğimizin, adalet ve yargı sistemimizin bu sancılı süreci en az hasarla atlatmasıdır. Bunu sağlayabilmek adına, ilgili kurumların, olağanüstü koşullar içinde gerekli yasal düzenlemeler için mücadele ettiği ve uygulama birliği sağlamaya çalıştığı da izlenmektedir. Tam bu noktada meslek örgütü olan baroların ve de çatı örgütü olan Türkiye Barolar Birliğinin ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hareket edildiğinde, ayrı ve dağınık taleplerin, farklılık arz eden sorunların tek bir ağızdan, doğru ve akılcı bir dille, diyaloğu önceleyen, yapıcı ve çözümcü bir yaklaşımla, doğru muhataplarına iletildiğinde karşılandığı, hemen sonuç alınamasa bile süreç içerisinde dikkate alındığı anlaşılmıştır.

Bu süreç içerisinde, avukatlar, ekonomik etkilerden mücbir sebep kapsamında etkilenecek sektörler arasına alınmış, mali konularda ülke kapsamında alınan tedbirlerden faydalanmaları sağlanmıştır.

Yargıda sürelerin durdurulmasını içeren 7226 sayılı kanun Geçici Madde 1 nci maddesi ile, halk sağlığı tedbirleri kapsamında, sağlığını haklı olarak önceleyen meslektaşlarımızın ve sorumlu oldukları müvekkillerinin, hak kayıpları yaşamaması noktasında gereken tedbirler alınmıştır.

Aynı kanun maddesi ile yetki tanınan HSK’ın, tüm mahkemeleri, duruşma ve tebligat süreçlerini ilgilendiren bir karar alması beklenmektedir. Stajyer Avukatların, adliye stajları konusunda da gerekli tedbirler ve kararlar alınmıştır.

Bu kapsamda yapılan ve tamamlanan işler olduğu kadar, halen eksik olan, uygulamada karşılaşılan sorunlar ile ilgili olarak gerekli girişimler yapılmaktadır.

Türkiye Barolar Birliği 7 Temmuz 1969 tarihinde yürürlüğe giren 1136 sayılı Avukatlık Yasası’yla yasal, 9-10 Ağustos 1969 tarihlerinde yapılan ilk genel kuruluyla fiili olarak kurulmuştur.

Kurulduğu günden bu yana Avukatlık Yasası’nın 110.maddesinde işaret edildiği üzere, avukatlık mesleğinin, Baroların, Baro üyesi olan meslektaşlarımızın sorunlarını çözmek, onların mesleki yönden ilerlemelerine ve kendilerini geliştirmelerine destek vermek, ülkemiz hukukuna, evrensel hukuka katkı yapmak, yasaların ülkemizin gereksinimlerine uygun olarak yürürlüğe konulması ve uygulanması yönünde çalışmalarda bulunmak, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak, bu kavramlara işlerlik kazandırmak sorumluluğundan kaçmayan örgütümüz bu zorlu süreçte de kanunun kendisine yüklediği ödev ve görevleri yerine getirmektedir.

Barolar, koordineli bir çaba ve üstün gayret ile akılcı bir çözüm yolu bulmaya çalışmakta, sorunları çatı örgütüne ileterek aktarılmasını talep etmekte, bir yandan da, kendi iç işleyişlerinde gereken tedbirleri almaya çalışmaktadır.

Bu nedenle, devam edecek bu süreçte, meslek örgütümüz için olağanüstü gayret gösteren Türkiye Barolar Birliğine, başta başkanı Av. Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU başta olmak üzere, yönetim kurulu ile tüm kurullarına, çalışanlarına teşekkür ediyoruz.

Bizler, bu zorlu süreçte akılcı ve yapıcı yaklaşımlarla, çözümcü yollarla ve iletişimi sürekli açık tutarak çatı örgütümüzle birlikte olmaya devam edeceğimizi ve bu zorlu sürecin üstesinden hep birlikte gelmek üzere meslektaşlarımız için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağımızı beyan ederiz. Saygılarımızla.”

