Metin Feyzioğlu'ndan yürütmeyi durdurma kararına tepki: Hukuksuz bir karar, itiraz edeceğiz

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Ankara 5'inci İdare Mahkemesi’nin TBB’ye karşı verdiği yürütmeyi durdurma kararına sert çıktı. Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararını “hukuksuz” olarak değerlendiren Feyzioğlu, itiraz edeceklerini açıkladı. Kendisini eleştiren ve olağanüstü genel kurula çağıranlara da “İsmet Paşa'nın dediği gibi, hadi canım sende” şeklinde cevap verdi.

Ankara 5’inci İdare Mahkemesi, Ankara, İstanbul, Antalya, Diyarbakır, Aydın, Bursa, İstanbul, İzmir, Mersin, Şanlıurfa, Tunceli ve Van baro başkanlıklarının olağanüstü genel kurul çağrısını reddeden Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) kararının yürütmesini durdurdu. TBB delegesi Adana Barosu avukatı Yurdagül Gündoğan’ın açtığı davada verilen kararda, TBB’nin olağanüstü genel kurula gitmeme kararının hukuka aykırılığının açık olduğuna dikkat çekildi.

Ankara 5’inci İdare Mahkemesi’nin verdiği karar sonrası açıklama yapan Yurdagül Gündoğan, TBB’nin karardan sonraki bir ay içerisinde delegeleri olağanüstü genel kurula çağırmasının zorunlu olduğunu söyledi.

"Umrumda değil"

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Facebook hesabından yaptığı açıklamada mahkemenin yürütmeyi durdurma kararını “hukuksuz” olarak değerlendirdi ve Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz edeceklerini açıkladı. Açıklamasında kendini eleştirenlere tepki gösteren Feyzioğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Uluslararası Barolar Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ordusunu etnik temizlik yapmakla suçlayacak, TBB susacak. Benim kurumunun önünde Türkiye olacak, Paris Barosu Türkiye’yi suçlayacak ve ben gerçekleri dünyaya anlatmayacağım. İsmet Paşa’nın dediği gibi, ‘Hadi canım sende.’ Bundan dolayı olağanüstü genel kurula mı çağrılıyormuşum, umurumda değil. Rakibimin rakibi dostumdur diyenler, ulusalcı gibi görünüp el ele gezenler de, ben çok milliyetçiyim diye geçinip DHKP-C’ye terör örgütü diyemeyenler de bizi olağanüstü genel kurula çağırdılar. Biz de gitmedik.”

"Karar hukuka aykırı, itiraz edeceğiz"

Baroların genel kurul talebinin kanuna aykırı olduğunu savunan Metin Feyzioğlu, “12 baronun talebi ile olağanüstü genel kurula gitme talebini reddettik. Çünkü anayasa ve kanuna aykırıydı. Bu kararımıza karşı dava açtılar. Hiçbir derdimiz yokmuş gibi, korona virüse karşı uykusuz bir şekilde mücadele etmiyormuşuz gibi, meslektaşlarımızın sorunlarını çözmek, ortak akla ulaşmak, milli birlik içerisinde çözüm odaklı çalışmıyormuşuz gibi bugün bir idare mahkemesi sıfır gerekçe ile ‘olağanüstü genel kurulu kabul etmeliydiniz’ dedi”

Mahkemenin kararını “hukuksuz” olarak nitelendiren Feyzioğlu, “Mahkeme kararları gerekçeli olur ama kararda gerekçe yok. Çünkü mahkemenin verdiği karar hukuka aykırı. Yargının kestiği parmak acımaz. Bizi bunlar yıldıramaz” dedi.

39 barodan Feyzioğlu'na destek açıklaması

Öte yandan 39 baro, Başkan Metin Feyzioğlu'na destek açıklaması yaptı. Baroların ortak destek açıklaması şu şekilde: