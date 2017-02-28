T24 LogoT24 Logo
Sosyal Güvenlik

Metin Feyzioğlu, maden ocağına girdi

Feyzioğlu, maden ocağında yaklaşık 2,5 saat inceleme yaptı

28 Şubat 2017 20:57

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesesi'nde maden ocağına girdi.

Madenci kıyafetleri giyerek başına baret takan Feyzioğlu, eksi 300 kotunda maden işçileriyle bir araya geldi. Maden ocağında yaklaşık 2,5 saat inceleme yapan Feyzioğlu, ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Feyzioğlu, devletin maden ocaklarındaki koşullarının özel şirketlerden daha iyi olduğunu, buna karşın işçilerin büyük zorluklarla çalıştığını gördüklerini söyledi.

"Allah işçilerimizden razı olsun ama devletten de razı olsun. Devletteki emniyet tedbirlerinin çok daha fazla olduğunu gördük" diyen Feyzioğlu, özel işletmelerin de bu seviyeye ulaşması gerektiğini belirtti.

Feyzioğlu, "Buradaki güvenlik standartlarını özel işletmede arayacak olsak hemen hemen çoğu kapanır. Devletin bunları birleştirip ya büyük kurumsal yapılara kar hesabı gütmeden vermesi ya da kendisinin işletmesi lazım. Bunun yanında kimse 'Maden işçisine verilen ücret neye yarıyor', 'Bu kadar güvenlik tedbirine ne gerek var' demesin. Çünkü o şartları gördük. Ocağa giren Metin ile ocaktan çıkan Metin artık aynı değildir." ifadelerini kullandı.

Maden işçilerine en az 2 asgari ücret ödenmesi gerekmesine karşın bazı ocaklarda ikinci ücretin "servis ve zorunlu yemek parası" olarak verildiğinden haberdar olduklarını anlatan Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"Bu konuyu da ayrıca takip edeceğiz. Aşağıda kardeşlerime söz verdim, onların hangi şartlarda çalıştığını unutmak yok. Girdiğim gibi çıkmadığımı herkes bilsin. Kitaplardan, raporlardan okuduğumuzu bilerek girdik ama görerek, yaşayarak çıkmak, orada çalışmadığımız halde iki büklüm sürünerek yürümek bambaşka bir şey. Allah hepsinden razı olsun, hepsini korusun. Onların hakkı ödenmez. Onlara her türlü iyileştirmeyi sağlamak milli borcumuz, çünkü onlar milli servet çıkarıyorlar."

ETİKETLER

metin feyzioğlumaden

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24