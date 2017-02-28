Metin Feyzioğlu, maden ocağına girdi

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesesi'nde maden ocağına girdi.

Madenci kıyafetleri giyerek başına baret takan Feyzioğlu, eksi 300 kotunda maden işçileriyle bir araya geldi. Maden ocağında yaklaşık 2,5 saat inceleme yapan Feyzioğlu, ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Feyzioğlu, devletin maden ocaklarındaki koşullarının özel şirketlerden daha iyi olduğunu, buna karşın işçilerin büyük zorluklarla çalıştığını gördüklerini söyledi.

"Allah işçilerimizden razı olsun ama devletten de razı olsun. Devletteki emniyet tedbirlerinin çok daha fazla olduğunu gördük" diyen Feyzioğlu, özel işletmelerin de bu seviyeye ulaşması gerektiğini belirtti.

Feyzioğlu, "Buradaki güvenlik standartlarını özel işletmede arayacak olsak hemen hemen çoğu kapanır. Devletin bunları birleştirip ya büyük kurumsal yapılara kar hesabı gütmeden vermesi ya da kendisinin işletmesi lazım. Bunun yanında kimse 'Maden işçisine verilen ücret neye yarıyor', 'Bu kadar güvenlik tedbirine ne gerek var' demesin. Çünkü o şartları gördük. Ocağa giren Metin ile ocaktan çıkan Metin artık aynı değildir." ifadelerini kullandı.

Maden işçilerine en az 2 asgari ücret ödenmesi gerekmesine karşın bazı ocaklarda ikinci ücretin "servis ve zorunlu yemek parası" olarak verildiğinden haberdar olduklarını anlatan Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"Bu konuyu da ayrıca takip edeceğiz. Aşağıda kardeşlerime söz verdim, onların hangi şartlarda çalıştığını unutmak yok. Girdiğim gibi çıkmadığımı herkes bilsin. Kitaplardan, raporlardan okuduğumuzu bilerek girdik ama görerek, yaşayarak çıkmak, orada çalışmadığımız halde iki büklüm sürünerek yürümek bambaşka bir şey. Allah hepsinden razı olsun, hepsini korusun. Onların hakkı ödenmez. Onlara her türlü iyileştirmeyi sağlamak milli borcumuz, çünkü onlar milli servet çıkarıyorlar."