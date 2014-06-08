Metin Feyzioğlu: Çatı aday formülü tehlikeli bir öneri

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, muhalefet partilerinin çatı aday formülünün, çift aşamalı seçimleri incelemeden, mantığını ve matematiğini anlamadan öylesine söylenmiş tehlikeli bir öneri olarak değerlendirdi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Erdem Özcan’ın haberine göre, Bandırma Belediye Başkanlığı'nın düzenlediği 25'inci Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali kapsamında düzenlenen, 'Hukuk Devleti ve Demokrasi' konulu panele, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, konuşmacı olarak katıldı. Konuşmasına sıcak nedeniyle, "Cübbemi değil ceketimi çıkartarak başlıyorum" diyerek başlayan Prof. Dr. Feyzioğlu, cumhurbaşkanlığı konusunda sürenin hızla işlediğini, ancak sürecin hızlı bir şekilde işlediğini göremediğini söyledi.

Arkadaşlarla istişare ederim

Muhalefet partilerinin çatı aday formülünü çift aşamalı seçimleri incelemeden, mantığını ve matematiğini zerre kadar anlamadan, öylesine söylenmiş çok tehlikeli bir öneri olarak gördüğünü söyleyen Prof. Dr. Feyzioğlu, "Cumhurbaşkanlığı, düşünerek olacak bir şey değildir. Siyasi partilerin aday göstermesi gerekiyor. Benim böyle bir düşüncem yok. Bana böyle bir teklif gelmedi. Gelirse, ne 'evet' deme ne de 'hayır' deme hakkım var. Ben bir kadronun başıyım. Bugüne kadar kararlarımı kendi başıma vermedim. Arkadaşlarımızla istişare eder 'evet' ise 'evet'tir 'hayır' ise 'hayırdır' İnsanların belli anlardan sonra kendi gelecekleriyle ilgili karar verme yetkisini, kadrolarına ve halka devredeler" dedi.