Metin Feyzioğlu: Bank Asya'ya yapılan suçtur

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Çağdaş Eğitim Kooperafi tarafından Bursa Akademik Odalar Yerleşkesi'nde düzenlenen konferansta gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Metin Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aylar öncesinden 'O banka, zaten batmış' sözü ve sonrasında Bank Asya'ya geçici yönetim atamasının hukuksuz olduğunu söyledi.

Feyzioğlu, "Suçtur yaptığı. Bir bankanın batırılması için önce beyanatlarda bulunma, ardından banka yönetimine el konulması. Bu bankanın üye yapısı zaten yıllardır ya biliniyor ya bilinmiyor, bugün mü akıllarına geldi, bugün mü inceleme gereği duyuldu? Yukarıdan ver talimatı, ardından kraldan çok kralcılar hemen koştursun." dedi.

Fatih Karakılıç’ın Zaman’da yer alan haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, başkanlık sistemini istemesiyle ilgili olarak da "Sayın Cumhurbaşkanı yeminine aykırı davranıyor. Keşke o yeminini etmeseydi. Yemini ihlal eden ve fütursuzca ihlal eden bir cumhurbaşkanı var. Ne diyecek de izah edecek bunu? 'Ben yemin ederken ayağımı mı kaldırdım' diyecek? Ondan sonra da en basit önerileri, en haklı eleştirileri dile getiren birisi çıktığında 'cübbeni çıkar gel' diyeceksin. Hadi bakalım ben de söylüyorum; in cumhurbaşkanlığından aşağıya, bir siyasi parti lideri gibi çalış." diye konuştu.

'Bugüne kadar siyasi iktidarın yaptıkları, bu kanunun çıktıktan sonra yapacaklarının teminatıdır'

Çağdaş Eğitim Kooperafi tarafından Bursa Akademik Odalar Yerleşkesi'nde düzenlenen konferansa katılan TBB Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Meclis gündemine gelmesi önümüzdeki haftaya ertelenen İç Güvenlik Paketi'ne yönelik eleştirilerde bulundu. Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"Salı günü siyasi parti grup başkan vekillerini ziyaret edeceğiz. Saat 14.30'da da Meclis önünde iç güvenlik paketinin zararlarını kamuoyu ile paylaşacağız. Zararların başında önleyici gözaltı sistemi var. Ayrıca istihbari dinleme yetkisini Ankara'da süper yetkili hâkime vermek suretiyle ülkenin tüm iletişim ağını bir şekilde kendi denetimleri altına almalarının istenilmesidir. Biz, dinlemelerin daha da zorlaştırılacağı gerektiğini düşünürken daha da kolaylaştırılması ve Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'ndaki ceza artırımları geliyor. Bizim çekincemiz anlaşılan o dur ki barışçı şiddetle bastırmak yönünde bir altyapı hazırlığına ilişkin bir tasarı. Neden bir güvensizliğimiz var. Çünkü bugüne kadar siyasi iktidarın yaptıkları, bu kanunun çıktıktan sonra yapacaklarının teminatıdır. En barışçı gösterileri bile jopla, hatta plastik mermilerle insanları öldürerek bastırmak, 'polislerimiz destan yazdı' diye alkışlamaktır. Sokak aralarında öldüresiye dövülerek öldüren katilleri 'aslında onlar öldürmek istemedi' diye ödül gibi sözde cezalarla geçiştirecek bu kanunun neye hizmet edeceği açıktır."

‘İn cumhurbaşkanlığından bir siyasi parti lideri gibi çalış’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 7 Haziran'da yapılacak genel seçimlerde isim vermeden AKP'ye oy istemesini de eleştiren Feyzioğlu, şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanı yeminine aykırı davranıyor, keşke o yeminini etmeseydi. Yemini ihlal eden ve fütursuzca ihlal eden bir cumhurbaşkanı var. Ne diyecek de izah edecek bunu. 'Ben yemin ederken ayağımı mı kaldırdım' diyecek. Mertçe ben o yemini etmem diyecekti. Hem yemin edeceksin hem de siyasi bir partiye oy isteyeceksin. Geçiniz Allah aşkına. Ondan sonra da en basit önerileri, en haklı eleştirileri dile getiren birisi çıktığında 'cübbeni çıkar gel' diyeceksin. Hadi bakalım ben de cumhurbaşkanına söylüyorum, in cumhurbaşkanlığından aşağıya, bir siyasi parti lideri gibi çalış. Cumhurbaşkanı olarak hem sorumsuz hem dokunulmaz hem yargılanamaz olacaksın, elinde her türlü fon olacak, sonra da siyasi parti liderliği yapacaksın. Hadi ben de söylüyorum, çık sarayından öyle siyaset yap."

‘Bank Asya’ya yapılan suçtur’

Bir gazetecinin, "Cumhurbaşkanı, aylar öncesinden o banka battı batacak' demişti, bankanın yönetimi el değiştirdi, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" yönündeki soruyu cevaplandırdı. Feyzioğlu, şunları dile getirdi: "Suçtur yaptığı. Bir bankanın batırılması için önce beyanatlarda bulunma, ardından bankaya el konulması. Bu bankanın üye yapısı zaten yıllardır ya biliniyor ya bilinmiyor, bugün mü akıllarına geldi, bugün mü inceleme gereği duyuldu? Yukarıdan ver talimatı, ardından kraldan çok kralcılar hemen koştursun. Bakın bir yerde kraldan çok kralcı varsa, biliniz ki orada kendini kral olarak ilan eden birisi vardır. Cumhurbaşkanı, bugün kendini kral ilan etmiştir. Yukarıdan verilen her talimat kralcılar tarafından anında yerine getirilmek üzere bir emir olarak telakki edilmektedir. Cumhurbaşkanı, bir siyasi partinin lideridir. Bunun da artık çekinmeden ifade etmektedir. Anayasa'yı her adımında ihlal etmektedir. Cumhurbaşkanlığı köşkünü saraya taşımıştır. Türkiye Cumhuriyeti rejimini değiştirecek adımları fütursuzca atmaktadır. Ve hiçbir kanunu da tanımamaktadır."

‘Mit Başkanı en yukarıdan talimat almış’

Feyzioğlu, dün akşam saatlerinde görevinden istifa eden MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la ilgili olarak da "En yukarıdan talimat almıştır, dolayısıyla o da talimatları yerine getiriyordur. Hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

‘Hidayet Karaca'yı ziyaret edebiliriz’

14 Aralık özgür medya operasyonunda gözaltına alınan ve 55 gündür tutuklu bulunan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'yı ziyaret edebileceklerini belirten Metin Feyzioğlu, "Böyle bir husus gündemimizde yok. Ederiz tabi, etmememiz için bir sebep yok. Yalnız benim burada, o kesimlerden bir önemli ricam var. Türkiye'de haksızlıklar ve zulüm Zaman Gazetesi'ne veya Cihan Haber Ajansı'na dokunulduğunda başlamış anlamına gelen cümlelerden, biz geçmiş yaşanılanlar adına rahatsızız. Türkiye'de zulmü kabul edip zulmün hepsine karşı el birliğiyle mücadele etmemiz lazım. Sadece kendisine dokunulduğunda hukuk devleti askıya alındı ve zulüm var deniliyorsa, bizim birlik olmamız hukuksal olarak zorlaşıyor ama bu zulme karşı el birliği ile mücadeleye biz varız." dedi.