Metin Asağ'ın sergisi Fransızları şaşırttı

Fransa Paris’te bulunan Galerıe Celal, 2009 Türkiye Mevsiminde ünlü ressam Metin Asağ`ın “les turkomanies de metin Asag”konulu sergisi ile Fransız sanatseverlerin ziyaretine açıldı.İlk defa bir Türk sanatçısının bu kadar zengin koleksiyonu ile katıldığı sergi, 'Geçmiş ve Geleceğe dair mesajlar' ile sanatseverlerin önünde, T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Fransa’da Türkiye Mevsimi” İstanbul Kültür Sanat Vakfı ve Culturesfrance ile ortak düzenlenen , “les turkomanies de Metin Asag” konulu sergi açılışı Paris’in görkemli tarihi atmosferinde Türkiye’yi sanatın merkezine taşır gibiydi.Türkiye Mevsimi Etkinliklerinde , Asağ’ın eserleri büyük ilgi gördü. her iki ülkenin de içinde bulunduğu çok sayıda üst düzey konuklar ile açılışı yapılan sergi, fransız sanatseverler tarafında büyük beğeni ile gezildii Ünlü ressam Metin Asağ`ı bu heyecanlı gününde Fransa Kültür ve İletişim Bakanlığı’ndan üst düzey yetkililer ,Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Erez, "Fransa'da Türkiye Mevsimi" çalışmalarının komiserliğini üstlenen Fransız Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Stanislas Pierret, David Academie’den Daniel Devarrewaere, UNESCO Türkiye Daimi Büyükelçisi Hüsnü Gürcan Türkoğlu ve Türkiye Paris Kültür ve Tanıtma ateşesi Dr.Hasan Yavuz,Paris Anadolu Kültür Merkezi Başkanı Dr.Demir Fitrat Onger, Nant’tan Prof.Marc Soleranskı ile gibi isimler yalnız bırakmadı.Türkiye Unesco daimi büyükelçisi Hüsnü Gürcan Türkoğlu sergileri yakından takip eden biri olarak bu kadar zengin içerikli bir sergiyi ilk dafa gördüğünü ve çok şaşırdığını belirtti Kültürün doğduğu Fransa’da Ülkemizden bir sanatçının burada böylesine çok çeşitli ve zengin içerikli sergi açması yalnızca bizi değil,buradaki tüm sanatseverleri sevindirmiştir.Nant’tan sanat tarihçisi Prof Marc Soleranskı ise çalışmaları iki saat boyunca incelediğini ve sanatçının eserlerinde tarih kendi atmosferinde önümüzde duruyor gibi sonuç olağanüstü diye belirtti. Fransız Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Stanislas Pierret türk tarihi asağ’ın fırçasından hayat bulmuş dedi. Ressam Metin Asağ da gördüğü ilgiden memnun olduğunu belirtti. Açılışın ardından Asağ, Konuklara"a sergiyi gezdirerek, tabloları hakkında bilgi verdi.Sergilenilen eserleri "Türkiye ve Harikaları" konseptiyle dikkatleri üzerine çekerken sanatçının eserleri her gün fransız sanatseverler tarafından ilgi ile geziliyor. Türkiye ve harikalarını kendi penceresinden konu alan `Les turkomanies de Metin Asag` sergisi asıllarını aratmayan bir göz alıcılığa sahip. 30`u büyük, 10`u küçük toplam 40 tablodan oluşan sergide yer alan eserler, Saray ve Müzelerdeki mevcut eserlerin renk, desen ve form özelliklerinin bire bir yansıtıldığı resimler olmanın yanında, orijinalleri kadar da alımlı. Topkapı Sarayı,Askeri Müze,Çinili Köşk,Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nin en önemli koleksiyonlarından olan `eserler’ dönemin kültürü olarak önemli ipuçları vermektedir. Sözkonusu Müzelerdeki sanat eserlerini yakından incelediğini ve çalışmalarını orjinallerine uygun tasarlamanın kendisi için çok önemli olduğunu ifade eden Asağ, Bence tüm sanat eserleri çok kıymetli, Kanuni Sultan Süleyman`ın saray törenlerinde giymesi için özel dokunan tören giysisi kaftanı ile birlikte, 16 yy`a ait miğferin kendisine daha ilginç geldiğini söyledi.Ressam Metin Asağ`ın `Les turkomanies de Metin Asağ` adlı resim sergisi, Paris Galerie Celal`de devam ediyor. Sanatçının kişisel sergisinde tabloların fiyatları 4 bin euro ile 12 bin euro arasında değişiyor. Toplam 40 eserinin yer aldığı Metin Asağ`ın gözüyle Türkiye ve Harikaları sergisi, 17 Kasım tarihine kadar gezilebilir.