Metin Asağ 'Anadolu Medeniyeti'ni resmetti

Ressam Metin Asağ'ın ''Uygarlıkların kenti İstanbul'dan Anadolu Medeniyeti'' adlı resim sergisi, 16 Ocak'ta Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde açılacak.



Birçok tekniği ustaca bir arada kullanan sanatçı, Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde gerçekleştirilecek ''Anadolu Medeniyeti'' adlı sergi projesini,''Anadolu Selçukluları, Ayasofya, Bizans ve Osmanlı'' olarak dört bölüme ayırdı.

Asağ, bu sergisi ile sanatseverlere medeniyetler beşiği Anadolu topraklarının tarihteki coğrafi, kültürel ve sanatsal etki alanının ne kadar geniş olduğunu göstermek, Anadolu'nun kültürel alanlardaki enerjisi, yaratıcılığı ve kültür çeşitliliğini kamuoyuna daha iyi tanıtmak ve bu topraklar üzerinde binlerce yıllık geçmişi olan Anadolu Medeniyeti'nin zenginliğini zihinlerde diri tutmak amacını taşıyor.



''Anadolu Medeniyeti'' sergisi, 31 Ocak 2009 tarihine kadar gezilebilecek.

