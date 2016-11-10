'Metin Altıok Şiir Ödülü' Tuğrul Tanyol'a layık görüldü

Kırmızı Kedi Yayınevi ve Metin Altıok’un ailesi tarafından bu yıl 9'uncusu verilen Metin Altıok Şiir Ödülü'ne, 'Gelecek Günlerin Şarabı' kitabıyla şair Tuğrul Tanyol layık görüldü. Tanyol'a ödülü, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen ve sunumunu Metin Altıok'un kızı CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un üstlendiği törenle takdim edildi.

Tuğrul Tanyol, törende yaptığı konuşmada, kötülüklerden arınmak ve insanları sevmek için ülke olarak şiire daha çok ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Yoğun olarak şiir okumaya başladığı günlerde Metin Altıok'un ilk kitabı 'Gezgin'den etkilendiğini anlatan Tanyol, "Birden bire dönemin içinden fırlayan farklı bir sesti, Metin Altıok. Birden bire beni kucakladı ve çok sevdiğim bir şair haline geldi." ifadelerini kullandı.

Törenin sunumunu gerçekleştiren Metin Altıok'un kızı CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Zeynep Altıok babasının 1993 yılında Sivas Katliamı’nda öldürüldüğü hatırlatarak, "Elbette Sivas'ta yitirdiğimiz tüm insanları anıyoruz ve asla unutmamak gibi görevimiz, sorumluluğumuz ve inancımız var." dedi.

Babasının şiirle ve sanatçı kişiliğiyle yaşaması için bu ödülü verdiklerini belirten Zeynep Altıok, Metin Altıok'u her yıl bu vesileyle okurlarıyla buluşturmak istediklerini ifade etti. Altıok, ödüle değer görülen eserin, bir önceki yıl basılmış kitaplar arasından seçildiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Bu yıl Tuğrul Tanyol'a verdiğimiz ödül heykelciğimizi de değerli heykeltıraş Ömer Yavuz, Metin Altıok'un bir deseninden şekillendirerek, armağan etti. Bizim gelenekselleşen törenlerimize, babamın anısına sanatçılar da destek veriyor. Bu yıl Nevzat Karakış destek verdi. Metin Altıok'un şiirinde, türkülerle bir izlek kurdular. Öyle bir çalışma hazırladılar."

Etkinliğe katılan Kırmızı Kedi Yayınevi Genel Yayın Yönetmeni İlknur Özdemir de, Doğan Hızlan başkanlığındaki, Hilmi Yavuz, Ahmet Telli, Haydar Ergülen, Şükrü Erbaş, Ali Cengizkan ve Eray Canberk'den oluşan jürinin yaptığı yazılı açıklamayı şu sözlerle aktardı:

"Belleğin, unutuş ve yabancılaşma yalnızlığında çırpınmasını, varoluşun, güncelin sığlığı ile onurlu bir gelecek arzusu arasında bunalmasını, ölüm korkusu ve zaman acısının insana hayatı yeniden sevdirmesini, son derece yalın bir dille şiire dönüştürmedeki başarısı nedeniyle, 9. Metin Altıok Şiir Ödülü'nün, 'Gelecek Günlerin Şarabı' kitabıyla Tuğrul Tanyol'a verilmesi uygun görülmüştür."

Tören, Nevzat Karakış ve ekibinin verdiği konserin ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ve Nevzat Karakış ve ekibi Cumhuriyet Gazetesi’ne dayanışma ziyareti gerçekleştirdi.