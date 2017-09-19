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Spor

Metin Albayrak: Önümüzdeki hafta oynanacak derbiyi bekliyoruz

"Derbide takımımıza güveniyoruz" "Herkes, her yerde oynayabilecek durumda" "Grupta herkes birinci olabilir" Beşiktaş Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, siyah-beyazlıların 2-0 kazandığı Atiker Konyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu

19 Eylül 2017 02:00

\"Derbide takımımıza güveniyoruz\"

\"Herkes, her yerde oynayabilecek durumda\"

\"Grupta herkes birinci olabilir\"

Beşiktaş Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, siyah-beyazlıların 2-0 kazandığı Atiker Konyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş\'ın performansını değerlendiren Albayrak, \"Çok mutluyuz. Evimizde 3 puan aldık. Şampiyonlar Ligi\'nden sonra yorgunduk. Bugün de çok sıcaktı ve nem fazlaydık. Tüm takımı tebrik ediyorum. Şimdi önümüzdeki hafta oynanacak derbiyi bekliyoruz. Taraftarımız takımı çok özlemişti. Porto karşılaşmasından sonra bugün de iyi bir oyun oynadık. Quaresma da çok iyi oynadı ama takım olarak iyiydik. Hepsinin performansını tebrik ediyorum\" dedi.
\"DERBİDE TAKIMIMIZA GÜVENİYORUZ\"
Hafta sonu oynanacak olan Fenerbahçe maçı hakkında da açıklamalarda bulunan Albayrak, \"Derbi önemli bir maç olacak her iki takım içinde. Fenerbahçe evinde puan farkını azaltmak isteyecek. Biz de rakibimizle puan farkını açmak isteyeceğiz. Hocamıza ve futbolcularımıza güveniyoruz. Formdayız ve formumuz her geçen gün artıyor. Özlenen Beşiktaş\'ın futbolu Porto ile beraber bugün de sahada kendini belli etti. Kendi kimliğimize dönmeye başladık. Takımımıza güveniyoruz\" şeklinde konuştu.
\"HERKES, HER YERDE OYNAYABİLECEK DURUMDA\"
Takımda herkesin performansının iyi olduğunu belirten Beşiktaşlı yönetici, \"Genelde sadece Cenk ile alakalı değil çok geniş bir kadromuz var. Her mevkide çok alternatifli bir kadromuz var. Herkes, formanın aslanın ağzında olduğunun farkında. Herkes bunun bilincinde ve giren çıkanı aratmayacak. Bugün Medel de defansta çok iyi bir performans gösterdi. Herkes her yerde oynayabilecek durumda\" ifadelerini kullandı.
\"GRUPTA HERKES BİRİNCİ OLABİLİR\"
Şampiyonlar Ligi hakkında da konuşan Metin Albayrak, \"Bu grup birbirine çok denk bir grup. Bu gruptan herkes birinci çıkabilir veya çıkamaya da bilir. Bizim iç saha maçlarımız çok önem arz ediyor. Ama deplasmanda Porto galibiyeti ile başlamak çok önemliydi. Ama bu demek değil ki bu gruptan çıkıyoruz. Daha oynayacağımız çok maç var. Özellikle Leipzig maçı çok önemli çünkü fizik gücüyle oynuyorlar. Fikstür de çok dar. Fenerbahçe, Leipzig ardından Trabzon. Milli Takım arasına kadar yoğun fikstürümüz var. Ama büyük takımız ve bunun üstesinden gelebiliriz\" diyerek sözlerini noktaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Albayrak açıklamalar

Sercan SAPANATAN - Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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