Metin Albayrak: "Kupa'da hedefimiz şampiyonluk"

\"Bayern kuvvetli bir takım\"

\"Resmi olarak başlamadığı için transferle ilgili bir şey söylemek istemiyoruz\"

SERCAN SAPANATAN-OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL,(DHA)

Öncelikle kendi adımıza ve daha sonra diğer takımlar adına hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Fair-play çerçevesi içinde çok güzel ve sakatlıksız bir 16 turu olur. Bize Osmanlıspor çıktı. Bu hafta da ligde onlarla oynayacağız. 2 hafta sonra tekrardan onlarla oynayacağız. Kısmet, inşallah her kulvarda olduğu gibi burada da hedefimiz kupayı almak. Rakibimize de hayırlı olsun diyorum.

\"BAYERN KUVVETLİ BİR TAKIM\"

Şampiyonlar Ligi\'nde son 16 turundaki eşleşme ili ilgili görüşlerini belirten Metin Albayrak, \"Bildiğiniz gibi Bayern Münih\'i çektik. Şampiyonlar Ligi\'nde de son 16 turundayız. Bizi bu ara bayağu yoğun bir maç trafiği bekliyor. Fikstürümüz çok yoğun. O yüzden de öncelikle takımımıza Allah kolaylık diyorum, bizim için kolay. Biz sadece seyahat edeceğiz. Hocamıza ve futbolcularımıza Allah kolaylık versin. Kolay olmayacak, çok kolay bir olay değil. Bayern çok kuvvetli, tarihinde 5 kere bu kupayı kaldırmış. İlk maçın orada olması bizim için bir avantaj. Oradan avantajlı bir skorla dönmek istiyoruz\" dedi.

\"RESMİ OLARAK BAŞLAMADIĞI İÇİN TRANSFERLE İLGİLİ BİR ŞEY SÖYLEMEK İSTEMİYORUZ\"

Devre arası yaklaşırken transfer dönemi ile ilgili de konuşan Albayrak, \"Başkanımızın söylediği gibi devam ediyor. 4 Ocak olmadan şu anda resmi olarak başlamadığı için biz çok fazla bir şey söylemek istemiyoruz. Başkanımızın söylediği çerçevede devam ediyoruz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Metin Albayrak\'ın açıklamaları