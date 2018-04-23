Metin Albayrak: "Hedef 3'üncü şampiyonluk"

\"Beklentimiz adaletin tecelli etmesi\"

\"Hakemlerin artık hakemlik dışında başka iş yapmamaları lazım\"

Gökhan Hebepci / İstanbul,(DHA) -

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Basın Sözcüsü Metin Albayrak, \"Hakem kararıyla maç iptal oldu ve hakemin raporu TFF\'ye gitmiştir. Onun kararını verecek olan TFF\'dir. Beklentimiz adaletin tecelli etmesi\" dedi.

Spor Toto Süper Lig\'in 30\'uncu haftasında Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor\'u 3-1 yendi. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Basın Sözcüsü Metin Albayrak, \"Çok istekliydik. 3 puanı aldık ve mutluyuz. Önümüzdeki hafta oynanacak olan derbiyi bekliyoruz. Taraftara çok teşekkür ediyorum. Biz iki senenin şampiyonuyuz ve hedef 3\'üncü şampiyonluk o amaçla gidip dönmek istiyoruz. Galatasaray\'ın hedefleri de galip gelmek. Bizde arzulu ve istekliyiz. Galip gelip şampiyon olmak en büyük hedefimiz. Tüm camia olarak birliktelik içindeyiz. Bunu da şampiyonluklarla gösteriyoruz. Kenetlendik ve şampiyonluk inancımız var\" şeklinde konuştu.

\"BEKLENTİMİZ ADALETİN TECELLİ ETMESİ\"

ZTK\'da Fenerbahçe ile oynanan maç ile ilgili Albayrak, \"Maç oynandı ve hakem raporları var. Bu kararı verecek olan TFF\'dir. Onların kararını bekliyoruz. Başka bir beklentimiz yok. Bu konuda manipülasyon yapmam söz konusu değil. Hakem kararıyla maç iptal oldu ve hakemin raporu TFF\'ye gitmiştir. Onun kararını verecek olan TFF\'dir. Beklentimiz adaletin tecelli etmesi. Türk futbolunu bir yere getirmek istiyorsak burada adalet tecelli olacaktır. Adalet herkes için eşit olmalı. Spor hukukunun doğru bir şekilde tecelli olması lazım\" şeklinde konuştu.

\"HAKEMLERİN ARTIK HAKEMLİK DIŞINDA BAŞKA İŞ YAPMAMALARI LAZIM\"

Quaresma\'ya yönelik yapılan harekete direkt kırmızı kart verilmediğini dile getiren Albayrak, \"Burada emeklere yazık. Galatasaray maçındaki verilmeyen bir takım kararlarla düşmeyle ve şampiyonlukla alakalı kaderiyle oynuyorsun. Hakemlerin artık hakemlik dışında başka iş yapmamaları lazım. Bizlerin nasıl profesyonel bir işi varsa hakemlerde öyle bakmalı ve konsantre olmalı, gördüğünü çalmalı. Burada emekler var ve bunların çalınmaması lazım\" diye konuştu.

ZTK\'da yaşanan olayların dış basındaki yankılarına üzüldüğünü söyleyen Metin Albayrak, şu ifadeleri kullandı: \"O atmosferin içerisinde yabancı takımların oynamak istememe gibi bir durumu olursa nasıl yapacağız. Lütfen herkes sorumluluğunun bilincinde olsun. Objektif bir gözle kararlar verilsin.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Metin Albayrak\'ın açıklamaları

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