"Metin Akpınar'ı kınıyorum" diyen CHP'li Bekaroğlu: Ben asla bu cümleleri kullanmam ama...

T24

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Halk TV’deki sözleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çıkışının ardından polis nezaretinde adliyeye götürülen 77 yaşındaki oyuncu Metin Akpınar için “Kınıyorum” yorumunda bulundu.

Habertürk’ten Saliha Çolak'ın haberine göre Bekaroğlu, TBMM Plan Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında Akpınar ve aynı gün polis eşliğinde adliyeye götürüldüğü arkadaşı Müjdat Gezen’le ilgili tartışmada, "Metin Akpınar'ı kınıyorum, sözlerine katılmıyorum ama Cumhurbaşkanının konuşmasından sonra onu oraya gönderenleri de kınıyorum. İkisini de kınıyorum" ifadelerini kullandı.

"Ben asla sayın Akpınar ve Gezen’in kullandıkları cümleleri kullanmam ama..."

Bekaroğlu, Akpınar’la ilgili sözlerinin sosyal medyada tepki çekmesinin ardından Twitter’dan şu açıklamayı yaptı:

“Evet; Türkiye büyük bir kutuplaşma ve kaosun içine sürükleniyor, bu durumun baş sorumlusu da sayın CB’dir. Ben bu durumu eleştirirken asla sayın Akpınar ve Gezen’in kullandıkları cümleleri kullanmam ama Akpınar ve Gezen’in düşünce ve ifade özgürlüğünü sonuna kadar savunurum.”

Ne olmuştu?

Halk TV’de Uğur Dündar’ın sunduğu ‘Halk Arenası’ programındaki sözlerinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Bunlar sanatçı müsveddesi, yargıya hesabını versinler. Bunun bedelini ödeyecekler" dediği iki sanatçı hakkında soruşturma başlatılmıştı.

77 yaşındaki Akpınar ve 75 yaşındaki Gezen, savcılık açıklamasında ‘ifadeye davet edildikleri’ belirtilmesine rağmen pazartesi sabahı polis nezaretinde ifade için adliyeye götürülmüş; bu durum, hukukçular tarafından ‘fiili gözaltı’ olarak yorumlanmıştı. Akpınar ve Gezen, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.