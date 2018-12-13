Metin Akpınar'dan tepki: Ben yürüyemiyormuşum da, teyzelerin dağlardan topladığı otlardan yemişim de...

Başrollerinde sosyal medya fenomenleri Bilal Hancı, Fatih Yasin ve Atakan Özyurt'un yer aldığı aksiyon komedi filmi "Kafalar Karışık"ta 11 yıl sonra rol alan usta oyuncu Metin Akpınar, sosyal medyada isminin kullanılarak bazı açıklamlarınyapılmasına tepki gösterdi. "Benim adıma yazı yazıp , tweet atıp, ismimle benim resmimi koyan, benim adıma söylemişim gibi bazı hareketler oluyor" diyen Akğınar, "Onlardan doğrusu şikâyetçiyim. Ben yürüyemiyormuşum da teyzelerin dağlardan topladığı otlardan yemişim şimdi şimdi yürüyormuşum. Bunlar doğrusu ayıp" diye konuştu.

"Benim sinema geçmişim 1973'e dayanıyor. Ertem Eğilmez okulunun öğrencileriyiz" diyen Akpınar, şöyle konuştu:

"Biz oraya biraz gülmeceyi, mizahı götürdük, Ertem ağbi ve Sadık ağbi bize dramatik yapıyı, sinemayı öğretti ve iyi ürünler çıktı. Türk Sinemasının geçmişinde yoksulluklar içinde üretilmesi bakımından gerçekten büyük bir emek var, saygıyla karşılamak lazım. Fakat sermaye, teknoloji, labaratuar yokluğu bunlar çok büyük ciddi eksikliklerdi. Eşkiya ile beraber çağdaş teknoloji yakalanır gibi oldu. Dışarıya satışta belirdi. Çok olumlu bir gelişme ama sinema subjektif sinemaya kaydı. İyi yönetmenlerin hepsi aşağı yukarı bize özgeçmişlerini anlatıyorlar halbuki ben daha toplumcu yapılar daha Fransız, İsveç sineması gibi insan ilişkileri, psikolojik yapılar istiyorum."

"Sosyal medya kullanmıyorum"

"Sosyal medyayı takip etmiyorum. Ben biraz teknoloji özürlüyüm maalesef" diyen Akpınar, "Doğrusu çok da tat almıyorum. O yüzden orda biraz fakirim. Orada doğrular da var, ülke için yararlı hareketler de oluyor, söylemler de oluyor. Bir de istismar kokuyor, mis gibi" dedi. Akpınar, "Mesela benim fanlarım var. Ben onların kimler olduğunu bilmiyorum" diyerek sosyal medyada adının kullanılarak bir takım fikirler sunulmasına şöyle tepki gösterdi:

"Onlar benim adıma bazı fikirler ileri sürüyorlar ve resmimi de koyuyorlar. Halbuki onları ben söylemiyorum.O zaman bazı yanlışlıklar olabiliyor. Benim adıma yazı yazıp , tweet atıp, ismimle benim resmimi koyan, benim adıma söylemişim gibi bazı hareketler oluyor. Onlardan doğrusu şikâyetçiyim. Hele hele bir tane reklam olarak kullanılıyor. Ben yürüyemiyormuşum da teyzelerin dağlardan topladığı otlardan yemişim şimdi şimdi yürüyormuşum. Bunlar doğrusu ayıp. Ayıptan başka bir şey söylemek istemiyorum."