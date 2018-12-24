Metin Akpınar'dan açıklama

Cem TURSUN / İstanbul,(DHA) SANATÇI Metin Akpınar, avukatı İrem Hekimoğlu aracılığıyla yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

\"KONUŞULAN KONULAR ÇOK YANLIŞ ANLAŞILMIŞ VE BİR TAKIM ÜZÜCÜ, HATALI ÇIKARIMLAR YAPILMIŞTIR\"

\"Halk Tv\'de yayınlanan \'Halk Arenası\' programında konuşulan konular ne yazık ki çok yanlış anlaşılmış ve bir takım üzücü, hatalı çıkarımlar yapılmıştır.

\"SANKİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI HEDEF ALINMIŞ GİBİ BİR ALGI YARATILMAK İSTENMİŞ\"

Programda konuşulan konular, özellikle bazı medya organlarınca kamuoyuna farklı şekilde yansıtılmış ve sanki Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı hedef alınmış gibi bir algı yaratılmak istenmiş bu vesileyle de konunun hem kamuoyuna hem de Cumhurbaşkanı\'na yanlış aksettirilmesine neden olunmuştur.

HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAĞIZ

Konunun, kamuoyunca, olduğundan farklı anlaşılmaması arzusunu taşımakla beraber, toplumu gerçek dışı haberlerle yanlış yönlendiren söz konusu medya organları ve sorumluları hakkında da hukuki yollara başvurulacağını saygıyla duyururuz\"