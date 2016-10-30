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Metin Akpınar, Zeki Alasya ile nasıl tanıştığını anlattı: Ben onsuz bir şey yapamam

"Çok büyük bir yoksunluk, anlatılmaz; kocaman bir adam yok"

30 Ekim 2016 21:33

Zeki Alasya’yla birlikte Yeşilçam’ın efsane filmlerine imza atan Metin Akpınar, 2015’in mayıs ayında vefat eden usta oyuncuyla arkadaşlıklarının nasıl başladığını, tiyatro ve sinemaya nasıl adım attıklarını anlattı. Akpınar "Zeki’siz olmak çok büyük bir eksiklik. Ben Zeki’siz bir şey yapmam. Zeki-Metin ikilisi tarihe yazıldı artık" dedi.

Akpınar, Kafa dergisinin kasım sayısına verdiği röportajda, “Zeki Bey gittikten sonra hayatınızda neler oldu?” sorusuna da duygusal bir yanıt verdi:

“Zeki’siz olmak çok büyük bir eksiklik. Çok büyük bir yoksunluk. Anlatılmaz. Kocaman bir adam yok. Ama Tarık’ta (Akan) da şunu anladım, biz de umarım öyle oluruz; sanatçı ölmüyor.... Sabit eserler bırakıyor. Öyle yaşıyor, öyle de yaşamalı. Şimdi eşi ve kızıyla ortak olduk o ölünce. Galiba ortaklığımızı tasfiye edeceğiz. Yeni bir şey de üretmiyoruz. Ben Zeki’siz bir şey yapmam zaten. Yani Zeki-Metin ikilisi bitti, tarihe yazıldı artık”

Kabare Tiyatrosu Müzesi açacak

Metin Akpınar, Kabare Tiyatrosu Müzesi açmayı planladığını da açıkladı. Akpınar “Buradan şunu duyurayım: Kabare Tiyatrosu Müzesi yapmayı amaçlıyorum. Ciddi bir arşiv var. Aşağı yukarı 30-35 senelik kostümler, terlikler, ayakkabılar... Her şeyi saklamışız. Öyle yaşayan bir müze yapabilirsek çok mutlu olacağım" dedi.

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Zeki AlasyaMetin AkpınarYeşilçam

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