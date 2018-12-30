Metin Akpınar imzaya geldi

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, (DHA) KATILDIGI bir televizyon programında Müjdat Gezen ile birlikte sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve adli kontrol uygulanarak serbest bırakılan sanatçı Metin Akpınar Bostancı Şehit Semih Balaban Polis Merkezi\'ne gelerek imza verdi.

İlk imzasını atmak için saat 14.50\'de polis merkezine gelen Akpınar\'a avukatları ve yardımcısı eşlik etti. Sanatçı polis merkezinden ayrılırken gazetecilere, \"Geldik imzamızı attık. Görevimizi yerine getirdik\" dedi. Bu arada kendisini gören bazı hayranlarıyla fotoğraf çektiren Metin Akpınar daha sonra geldiği araçla polis merkezinden ayrıldı.

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