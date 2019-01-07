T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Metin Akpınar hakkında "Hükümete karşı silahlı isyana tahrik etme" suçundan fezleke hazırlandı!

Halk TV'de kullandığı ifadelerden dolayı gözaltına alınan Metin Akpınar, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı

07 Ocak 2019 18:31

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, oyuncu Metin Akpınar hakkında, konuk olduğu Halk TV'deki bir programda sarf ettiği sözler nedeniyle "halkı hükümete karşı silahlı isyana tahrik", "Cumhurbaşkanına hakaret", "halkın bir  kesimini aşağılama" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından başlatılan soruşturma  kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturmayı yürüten savcılık, Metin Akpınar hakkında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etme" suçundan yürütülen  soruşturma dosyasını ayırarak fezleke hazırladı.

Hazırlanan fezleke, atılı suç itibariyle görev kapsamına girmesi  nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Akpınar hakkında, diğer suçlardan açılan soruşturma ise Anadolu  Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülecek.

ETİKETLER

metin akpınarisyanhalk tvfezlekesoruşturma
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24