Metin Akpınar: Cumhurbaşkanına karşı bir hakaret içeren söz kullanmadım

Serpil KIRKESER - Yüksel KOÇ / İSTANBUL, ( DHA) SANATÇI Metin Akpınar, savcılık ifadesinde programda söylediği sözlerin tarihte yaşanan yanlış yönetimlerin sonuçları olduğunu belirterek, \"Bunların tekrar yaşanmaması için belirttiğim sözlerdir. Yoksa ben Cumhurbaşkanına karşı bir hakaret içeren söz kullanmadım\" dediği öğrenildi.

BEN SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZI KASTEDEREK BU CÜMLELERİ KULLANMADIM

Savcılık ifadesinde Metin Akpınar\'a programdaki sözlerinin hatırlatıldı. Akpınar, \"Ben yapmış olduğum konuşmamda bana ait olan bir sözü söylemedim. Bu sözler tamamen demokrasinin tarifi, akademisyenler tarafından dile getirilmiş çeşitli demokrasi tanımıdır. Birbirinin aynı düşünmeyenlerin şiddet unsuru kullanmaksızın birlikte yaşayabildikleri rejimin adı demokrasidir. Bu açıklamaya ulaşmak da benim samimi temennimdir. Temennilerimi dile getirmek için bu şekilde bir açıklama yapmıştım. Aslında çağdaş demokrasinin de tanımını yapmış oldum. Allah korusun bu rejimin dışına çıkılırsa güzel ülkemize yazık olur. Tarihte gördüğümüz faşist liderlerin Mussolini\'dir, Hitler\'dir. Bunların uyguladıkları ve düştükleri duruma düşülmemesi için söylediğim sözlerdir. Burada tarihin kötü örneklerini vermek için böyle bir söz söyledim. Medyanın yorumladığı gibi Cumhurbaşkanımızı hedef göstermek gibi bir niyetim ne aklımdan ne de gönlümden geçer. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızı kastederek bu cümleleri kullanmadım. \'Bizim ülkemizde faşist bir rejim var, bizim liderlerimizde faşist\' tarzında bir konuşmam olmamıştır. Bu tür bir imada da bulunmadım\" dediği belirtildi.

SUÇ VE SUÇLUYU DA ÖVMEDİM

Soru üzerine Akpınar\'ın, \"Benim Ak Parti\'ye oy verenlerin karbonhidrat kafalı olduklarına ilişkin bir imalı konuşmam söz konusu değildir. Ben o konuşmamda da milletimizin bir bölümünün karbonhidratla beslenmeye mecbur bırakılmasına karşı çıktığım için \'Toplumumuzun büyük bir bölümü karbonhidratla beslenmek zorunda bırakılmıştır\' diye söylemiştim. Hatta şu örneği de vermiştim. Türkiye\'de buğdayın proteinini alan bir değirmen yoktur. Hatta soya fasulyesi bile \'0\' yağ ve protein yüklü olmasına rağmen Türkiye\'de 1965 yılına kadar kullanılması da yasaklanmıştır. Sonradan serbest bırakıldığında hayvan yemi olarak kullanılmaya başlanılmıştır. Ben dediğim gibi bu sözlerimde AK Parti\'ye oy verenlere karşı olarak kastım veya imalı konuşmam söz konusu değildir. Özlemim büyük Türk toplumunun protein ile beslenmesidir. Ben üzerime atılı tüm suçlamaları kabul etmiyorum. Benim Cumhurbaşkanına hakaret kastım yoktur. Yine Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı bir isyanda da bulunmadım. Halkı kin ve düşmanlığa karşı tahrik etmedim. Suç ve suçluyu da övmedim. Üzerime atılı tüm bu suçları kesinlikle reddediyorum\" dediği öğrenildi.

SÖYLEDİĞİM SÖZLER TARİHTE YAŞADIĞIMIZ YANLIŞ YÖNETİMLERİN SONUÇLARIDIR

Akpınar\'ın hakimlik ifadesinde de şu ifadeleri kullanıldığı öğrenildi:

\"Söylediğim sözlerin arkasındayım. Silah zoruyla söylemedim. Medyanın yanlış yorumlamasına karşı bir iki açıklamada bulunmam gerekti. Söylediğim sözler tarihte yaşadığımız yanlış yönetimlerin sonuçlarıdır. Bunların tekrar yaşanmaması için belirttiğim sözlerdir. Yoksa ben Cumhurbaşkanına karşı bir hakaret içeren söz kullanmadım.\"