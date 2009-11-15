'Metin 2 yüzünden öldürülmüş olabilir'

T24 - Geçtiğimiz günlerde Erzurum'da kaybolan 13 yaşındaki Musa Kang, Metin 2 adlı internet üzerinden oynanan oyun nedeniyle öldürüldüğü iddiaları ortaya atılmıştı.



Takvim gazetesi yazarlarından Ufuk Özcan, 13 yaşında öldürülen Musa Kang'ın oynadığı oyun olan Metin 2 nedeniyle öldürülmüş olup olamayacağını araştırdı.



Ufuk Özcan'ın "Yeni neslin tiryakiliği: Metin 2" başlıklı (15 Kasım 2009) başlıklı haberi şöyle:



Yeni neslin tiryakiliği: Metin 2



Küçük Musa'nın 'Metin-2!' adlı oyun yüzünden öldürüldüğü ileri sürülmüştü. İnternet cafelerde milyorlarca miniğin bu oyunu oynadığı görüldü Çocuklarla görüştük.



Gerçek dünyanın pek iyi olmadığı söylense bile "sanal alem" gerçeğini aratmaya başladı. Son günlerde Türkiye'yi sarsan bir cinayet, internette oynanan oyunların nasıl bir tehlike yarattığını kanıtladı.



Erzurum'da bir anda kaybolup daha sonra cesedi bulunan 13 yaşındaki Musa Kang'ın, her gün internet kafelere gittiği, burada da özellikle "Metin-2" adlı oyunu oynadığı ortaya çıkmıştı. Hatta karanlık cinayetteki en güçlü iddia, talihsiz çocuğun bu oyunda çok ilerleyerek elde ettiği şifreler yüzünden öldürüldüğüydü.



'Bu yüzden öldürülmüştür'



Tüm dünyada hızla yayılan oyunda yaş sınırı yok! İnternet kafelere giden ve yaşları 5 ila 17 arasında değişen çocukların çoğunun tercihi de "Metin-2"...



Oyuna başlamak için bir miktar para ile bazı silahlar almak gerekiyor. Oyunda ilerleyen kişiler, elde ettikleri silahlarını internet kafelere satıyor. Yeni başlayanlar da internet kafelerden bu silahları parayla satın alıyor. Böylece ortaya inanılmaz bir rant çıkıyor!



Kimisi üzerindeki okul formasıyla, kimisi utangaç bakışlarıyla internet kafeye giden çocuklar, anne-babalarının çalıştığını, kendileriyle ilgilenecek kimse olmadığı için oyunlarla vakit geçirdiklerini söylüyor.



Hepsinin ortak olduğu bir başka nokta ise Erzurumlu Musa Kang cinayetindeki yorumları: Musa bu oyun yüzünden öldürülmüş olabilir...

