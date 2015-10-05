Meterolojiden yağışlı hava uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun Balkanlar üzerinden gelen, serin ve yağışlı havanın etkisi altına girmesinin beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada; hava sıcaklığının salı günü ülkenin batı bölgelerinde, çarşamba günü ise iç ve doğu bölgelerinde 3 ila 7 derece arasında azalacağının ve mevsim normalleri civarında seyredeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, yarın sabah saatlerinde Trakya ve Marmara bölgesinde başlayacak gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların; öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde görüleceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

Salı günü ile ilgili tahmin edilen hava durumu için "Yağışların, Sakarya, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Bartın, Isparta, Konya'nın batısı ile Afyon'un doğusunda yerel olarak kuvvetli (metrekareye 21-50 kg) olacağı bekleniyor" denildi. Açıklamada ayrıca, yağışlı sistemin perşembe ve cuma günleri de yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde etkili olduktan sonra cumartesi günü ülkeyi terk etmesinin beklendiği ifade edildi.

Doğu Anadolu'da fırtına bekleniyor

Meteoroloji'den yapılan açıklamada; sağanak yağışlar nedeniyle sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı da uyarı yapılarak şöyle denildi: "Çarşamba günü yağışlı sistemin ülkemizin kuzey ve doğu bölgelerinde etkili olması beklenmektedir. Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların Karadeniz bölgesi kıyı kesimi, Doğu Akdeniz ile Diyarbakır, Batman, Siirt, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Erzincan çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/metrekare) olacağı tahmin edilmektedir. Rüzgarın, yarın ve çarşamba günü Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor"