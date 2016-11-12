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Yaşam

Meteroloji'den soğuk hava uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağını duyurdu

12 Kasım 2016 00:46

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, ani sıcaklık azalmasının neden olabileceği olumsuzluklarla oluşabilecek sağlık sorunlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu. Meteoroloji'nin açıklaması şöyle:

"Geçtiğimiz hafta sonundan bu yana genellikle güneybatılı rüzgarların (lodos) etkisinde kalarak yurdumuzun büyük bir bölümünde yükselen ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında yarın önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ancak 13 Kasım Pazar günü öğleden sonra rüzgarın kuzeyli yönlere (karayel ve Poyraz) dönmesiyle birlikte 13 Kasım Pazar günü; yurdun kuzeybatı kesimlerinde, 14 Kasım Pazartesi gününden itibaren önümüzdeki haftanın ilk yarısında ülkemizin kuzey ve iç bölgelerinde (Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusu) hissedilir derecede (5 ila 12 derece arasında) azalacağı ve mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor. Ani sıcaklık azalmasının neden olabileceği olumsuzluklar ile oluşabilecek sağlık sorunlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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