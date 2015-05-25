Meterolojiden sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü bazı iller için yer yer gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Meteoroloji’den alınan tahminlere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu bölgesi, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Sivas, Kayseri, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İşte il il 5 günlük hava durumu tahmini

Yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice (30-50 Km/S) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 30

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 25

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 28

Adana: Parçalı bulutlu 30

Antalya: Az bulutlu ve açık 25

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 21

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 23

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı 30