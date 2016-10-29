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Yaşam

Meteroloji uyardı: Gece saatlerinden itibaren kar geliyor

Gece saatlerinden itibaren Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan il genelinde yağmur, karla karışık yağmur ve kar şeklinde yapış olacağı tahmin ediliyor

29 Ekim 2016 00:59

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Erzincan ilinin doğu kesimleri ile Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan ili genelinde aralıklı beklenen yağmur ve sağanak yağış görülecek.

Gece saatlerinden itibaren Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan il genelinde yağmur, karla karışık yağmur ve kar şeklinde yapış olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Ağrı ili ve güney ilçelerinde öğle saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.

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