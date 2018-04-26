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Yaşam

Meteroloji açıkladı: İstanbul'da sıcaklığın 29 dereceye kadar çıkması bekleniyor

"Sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredecek"

26 Nisan 2018 15:57

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. İstanbul'da bugün özellikle Büyükçekmece, Bağcılar ve Kartal'da hissedilen sıcaklığın 29 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Sıcaklıkların bölgede mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği, rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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