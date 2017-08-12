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Yaşam

Meteroloji açıkladı; İstanbul'da nem düşüyor, gelecek hafta yağış bekleniyor

Hafta sonu gündüz hava sıcaklıkları 30 derecenin üstünde olacak

12 Ağustos 2017 01:46

Yüksek nem nedeniyle sıcak günler yaşayan İstanbul hata sonunda bir nebze olsun yüksek nemden kurtuluyor. Pazartesi günü ise İstanbul’da yağmur bekleniyor.

İstanbul'da uzun süre yüzde 90'lara ulaşan nem bugünden itibaren düştü. Bu akşam nem oranının yüzde 77, hava sıcaklığının ise 24 derece olması bekleniyor. Hafta sonu da gündüz hava sıcaklıkları 30 derecenin üstünde olacak. Gece ise 23-24 derecede seyredecek.

Meteroloji'nin verilerine göre 14 Ağustos pazartesi İstanbul'da yağmur bekleniyor. CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, "Buradaki sıcaklık dalgalanışının sıkı bir sağanak yapma ihtimali var. Fakat henüz net değil. Geçen seferki kadar çok sert bir sıcaklık azalışı görülmüyor" dedi.

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