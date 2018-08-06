Meteorolojinden 3 il için kuvvetli yağış uyarısı

Denizli'nin güneyi, Muğla ve Antalya'nın bazı ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Güney İç Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların, akşam saatlerine kadar Denizli'nin güneyi (Tavas, Kale, Acıpayam, Beyağaç, Çameli), Muğla'nın Seydikemer ilçesi ve Fethiye'nin iç kesimleri ile Antalya'nın Elmalı ve Kaş ilçelerinin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Vatandaşlardan ve yetkililerden ani sel, su baskını, yıldırım ve küçük çaplı dolu riskiyle yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.