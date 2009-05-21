Meteorolojik uyarı

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, hava sıcaklığının, yarın iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece azalacağını, diğer bölgelerde değişmeyeceğini belirterek, sıcaklıkların hafta sonunda ise iç ve batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacağının beklendiğini bildirdi.



Konuya ilişkin yapılan meteorolojik uyarıya göre, bugün yurdun büyük bir bölümünde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, özellikle İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Çankırı), İç Ege (Denizli, Kütahya, Afyon, Uşak, Manisa, Aydın ile Muğla ve İzmir'in iç kesimleri), Aksaray, Nevşehir, Konya'nın kuzey kesimleri, Bilecik, Bolu, Karabük, Kastamonu, Burdur ve Isparta çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.



Yağışların yarın da yurdun büyük bir bölümünde aralıklarla devam etmesi ve özellikle öğle saatlerinden itibaren İç Ege (Denizli, Kütahya, Afyon, Uşak, Aydın ile Muğla ve İzmir'in iç kesimleri), Göller yöresi (Isparta ve Burdur), İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Çankırı), Batı Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Karabük, Kastamonu) ile Konya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.



Yağışların Cumartesi ve Pazar günü kuzey ve iç kesimlerde aralıklarla etkisini sürdüreceği öngörülüyor.



Hava sıcaklığının yarın iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer bölgelerde değişmeyeceği, hafta sonunda ise iç ve batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.



Bu arada bugün, Güneydoğu Anadolu bölgesi başta olmak üzere (Özellikle Şanlıurfa ve Mardin illerinde), Doğu Anadolu'nun batısı (Malatya, Erzincan ve Tunceli) ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde (Gümüşhane, Bayburt ve Trabzon'un iç kesimlerinde), yarın Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli güneydoğulu rüzgarlarla birlikte toz taşınımı ve bu olaya bağlı olarak görüş mesafesinde düşme, çamur şeklinde yağış ve hava kalitesinin düşmesi bekleniyor.



Bugün ve yarın öğle saatlerinden sonra iç bölgeler ile batı bölgelerin iç kesimlerinde aralıklarla beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın oluşturacağı olumsuz şartlara karşı tedbirli olunması istendi.

