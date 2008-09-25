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Yaşam

Meteorolojik fırtına uyarısı

Türkiye yarın sabahtan itibaren fırtına ve çok şiddetli yağışın etkisi altına girecek. Hava sıcaklığı 6 derece azalacak.

25 Eylül 2008 03:00

Tüm yurt bugün Orta Akdeniz ve Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkisine giriyor. Meteoroloji fırtına uyarısında bulundu. Hava sıcaklığı 4 ila 6 derece arasında azalacak.

İşte 5 günlük hava tahmini:

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan “Meteorolojik Uyarı”ya göre, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de bugün başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın akşam saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Bolu ve Düzce çevrelerinde görüleceği tahmin ediliyor.

Yarın ise Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Marmara, Batı Karadeniz, Kuzey ve İç Ege ile Göller Yöresi’nde kuvvetli olması bekleniyor.

Hafta Sonu, Trakya ile Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyıları dışında tüm yurtta yağış beklenirken, yağışların kuzey, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı yarın iç ve batı kesimlerde, hafta sonu tüm yurtta hissedilir derecede (4-6 derece) azalacak.

Meteorolojik uyarıda, Marmara, Batı Karadeniz, Kuzey ve İç Ege ile Göller Yöresi’nde hafta sonu kuzey, iç ve doğu kesimlerde beklenen kuvvetli sağanak yağışların oluşturacağı olumsuz şartlara karşı (sel, ani su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksamalar gibi) vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olmaları istendi.


Bayramda hava nasıl olacak

Fırtına uyarısı:

Batı Karadeniz’de fırtına, Marmara, Kuzey Ege ve Akdeniz açıklarında fırtına bekleniyor.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan “Meteorolojik Uyarı”ya göre, Batı Karadeniz’de halen kuzeydoğudan (poyraz) orta kuvvette esmekte olan rüzgarın kuvvetlenerek, yarın sabah saatlerinden itibaren, önce 7 kuvvetinde fırtınamsı rüzgara (60 km/saat), akşam saatlerinden itibaren ise 8 kuvvetinde fırtınaya (75 km/saat) dönüşmesi bekleniyor. Batı Karadeniz’deki fırtınanın, Cumartesi öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ayrıca, yarın Marmara ve Kuzey Ege’de kuzeydoğudan (poyraz), Cumartesi günü ise Akdeniz açıklarında güneybatıdan (lodos) 7 kuvvetinde fırtınamsı rüzgar (60 km/saat) bekleniyor.

Uyarıda, fırtına nedeniyle denizcilerin ve ilgililerin, tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.

Trakya’da etkili yağış uyarısı


Trakya'da devam eden yağışların, öğle saatlerine doğru etkili olacağı belirtilerek, vatandaşların tedbirli olması istendi.

Edirne Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kırklareli, Edirne-İpsala ile Tekirdağ'ın Malkara ilçesi çevrelerinde devam eden sağanak yağışın 1-2 saat süreyle etkili olacağı belirtildi.

Açıklamada, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde etkili yağış nedeniyle vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması gerektiği kaydedildi.

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