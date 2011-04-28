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Yaşam

METEOROLOJİDEN YAĞIŞ UYARISI ANKARA (A.A)

28 Nisan 2011 10:46

-METEOROLOJİDEN YAĞIŞ UYARISI ANKARA (A.A) - 28.04.2011 - Aydın, Denizli, Manisa, Uşak, Kütahya, Bilecik, Balıkesir, Bolu, Düzce, Karabük, Bursa'nın doğu ilçeleri ile Samsun, Amasya ve Tokat çevrelerinde kısa süreli kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan ''meteorolojik uyarı''da, bugün öğle saatlerinden sonra Aydın, Denizli, Manisa, Uşak, Kütahya, Bilecik, Balıkesir, Bolu, Düzce, Karabük, Bursa'nın doğu ilçelerinde, akşam saatlerinde ise Samsun, Amasya ve Tokat çevrelerinde kısa süreli kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi. Yetkililerin ve vatandaşların ani sel, lokal su baskını, yıldırım düşmesi ve lokal dolu yağışına karşı tedbirli olması istendi.

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