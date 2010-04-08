Meteorolojiden zirai don uyarısı

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında olan Türkiye'de gelecek üç gün boyunca don olayı bekleniyor.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu gece, Marmara'nın güneydoğusu, Ege'nin doğusu, Akdeniz'in kuzeybatı ve kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in iç yüksek kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde hafif, yer yer orta kuvvette don yaşanacağı tahmin ediliyor.

Yarın gece, Marmara'nın güneydoğusu, Ege'nin doğusu, Akdeniz'in kuzeybatı ve kuzeydoğusu, İç Anadolu, Karadeniz'in iç yüksek kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde hafif, yer yer orta kuvvette, 10-11 Nisan gecesi ise Ege'nin kuzeydoğusu, Karadeniz'in iç yüksek kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu yüksek kesimlerinde hafif, yer yer orta kuvvette don olayı bekleniyor.

Tarımsal faaliyetin olduğu bu bölgelerde, çiçeklenme ve meyve bağlama dönemindeki badem, kayısı, erik, fındık, kiraz, elma gibi meyve, sebze ve fide üreticileriyle serada üretim yapan yetiştiricilerin gerekli tedbirleri almaları, yörelerindeki don durumu hakkında daha detaylı bilgi almak için en yakın meteoroloji müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor.