Meteoroloji'den zirai don uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada,” Yaptığımız son meteorolojik değerlendirmelere göre, zirai faaliyetlerin başladığı Elazığ ve Malatya çevrelerinde havanın gece saatlerinde az bulutlu ve açık geçecek olması, gece sıcaklıklarındaki muhtemel düşüş sebebiyle hafif kuvvette, yer yer orta kuvvette zirai don riski bulunuyor. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı zirai faaliyet ve seracılıkla uğraşan vatandaşlarımızın zirai don olayına karşı dikkatli,tedbirli olmaları önerilmektedir”denildi.