T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Meteoroloji'den zirai don uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü hava sıcaklıklarında beklenen düşüş nedeniyle zirai don uyarısında bulunduq

15 Mart 2017 22:36

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada,” Yaptığımız son meteorolojik değerlendirmelere göre, zirai faaliyetlerin başladığı Elazığ ve Malatya çevrelerinde havanın gece saatlerinde az bulutlu ve açık geçecek olması, gece sıcaklıklarındaki muhtemel düşüş sebebiyle hafif kuvvette, yer yer orta kuvvette zirai don riski bulunuyor. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı zirai faaliyet ve seracılıkla uğraşan vatandaşlarımızın zirai don olayına karşı dikkatli,tedbirli olmaları önerilmektedir”denildi. 

ETİKETLER

donmeteorolojiElazığMalatya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24