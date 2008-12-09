Meteorolojiden yola çıkacaklara uyarı!

Meteroloji’nin hava tahminine göre İç Anadolu, Karadeniz ve doğu bölgelerdeki yağışlar kara dönüşecek. Karın ardından sis ve don yaşanacağı için ilgililerin dikkatli olması istendi. Ege’ye yağış bayram bitiminde geliyor. Hafta sonundan itibaren yağışlar azalacak, sıcaklık yükselecek. Böylece ılık başlayan bayram tatili, aradaki soğuk ve yağışlı dalganın ardından yine ılık ve güneşli bitecek.İstanbul’da bugün hava daha soğuk, aralıklı yağmur var, sıcaklık 6 derece. Ankara’da sıcaklık 4 dereceye inecek, bu nedenle aralıklı görülecek yağış, karla karışık yağmur şeklinde olacak. İzmir’de hava parçalı bulutlu ama sıcaklık 11 dereceye inecek, yağışlar bayram sonrası başlayacak, cuma günü sağanak yağmur olacak.Bursa’da bugün kent merkezinde karla karışık yağmur, Uludağ’da ise kar olacak. Adana’da sağanak yağmur var, yarın hava daha soğuk olacak. Yağış kıyılarda yağmur, iç kısımlarda kar olarak görülecek.Bu kentlerimizdeki hava sıcaklığı bugün İstanbul 7, Ankara 3, İzmir 11, Bursa 5, Adana 16 derece