Meteoroloji'den yoğun sis uyarısı

Meteorolojiden gelen hava durumuna göre yurt genelinde hava durumu netleşti. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısının parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge bölge yoğun sis ve pus hadisesi yaşanacağı belirtildi.

Yapılan son değerlendirmelere göre; İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısının parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya, Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

İstanbul'da kar yağacak mı?

Meteorolojiden İstanbul için kar uyarısı yapılmadı. Şu an için kar yağışı beklenmiyor. Hafta boyunca ise İstanbul'da genelde güneşli hava hakim olurken perşembe günü yağmur yağışı bekleniyor. İstanbul'da sabah saatlerinde artı 9 derece olan hava sıcaklığının öğle saatlerinde artı 13 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı nasıl olacak?

Önemli bir değişiklik beklenmiyor, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Parçalı ve az bulutlu, batısının gece saatlerinden itibaren yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya kesimi ile doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Ege

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren Kuzey Ege kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Akdeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Batı Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Güney Doğu Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Karadeniz

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, akşam batısı çok bulutlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'in güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), doğusu akşam güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Karadeniz'de güney ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 1,5m, Görüş: İyi.

Marmara

Hava Durumu: Az bulutlu, gece saatlerinden itibaren batısı parçalı yer yer çok bulutlu; Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

Ege

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuzeyi çok bulutlu, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan, Güney Ege'nin güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 1,5m Görüş: İyi.

Akdeniz

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısı 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam 4 ila 6 (30-50 km/sa), Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden sonra güneybatıdan 2 ila 4 (10-30km/sa), doğusu doğudan sabah saatlerinde 4 ila 6 (30-50km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m Görüş: İyi.

Van Gölü

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, yer yer sisli ve puslu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,2 ila 0,4m, Görüş: İyi, siste zayıf.