Meteoroloji'den yoğun sis uyarısı

Meteoroloji, pazartesi sabah saatlerinde yurdun iç ve batı bölgelerinde parçalı ve yer yer yoğun olmak üzere sis hadisesinin beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tarafından yapılan yazılı açıklamada yer yer yoğun görülecek sis hadisesi nedeniyle yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli olunması uyarısı yapılarak "Gece saatlerindeki radyasyon kaybı ve iç bölgelerde yerdeki kar örtüsü nedeniyle; pazartesi sabah saatlerinde Marmara ve İç Ege başta olmak üzere iç ve batı bölgelerde parçalı ve yer yer yoğun sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (hava ulaşımı başta olmak üzere ulaşımda aksamalar, düşük görüş mesafesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.