T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

Hakkari, Bitlis, Van’ın güneyi ile Şırnak ve Siirt’in doğusunda yoğun kar yağışı bekleniyor

19 Mart 2017 00:19

Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile bu sabah ilk saatlerde Eskişehir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz'in doğusu, Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Hakkari, Bitlis, Van’ın güneyi ile Şırnak ve Siirt’in doğusunda yoğun kar yağışı (20 cm ve üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun doğusunda, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı meydana geleceği tahmin ediliyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetlice (30-50 Km/saat), Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli (50-70 Km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ETİKETLER

HakkariBitlisVanŞırnakSiirtkaryağış

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24