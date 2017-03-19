Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile bu sabah ilk saatlerde Eskişehir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz'in doğusu, Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Hakkari, Bitlis, Van’ın güneyi ile Şırnak ve Siirt’in doğusunda yoğun kar yağışı (20 cm ve üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun doğusunda, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı meydana geleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetlice (30-50 Km/saat), Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli (50-70 Km/saat) olarak esmesi bekleniyor.