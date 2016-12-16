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Yaşam

Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın sabahtan itibaren Doğu Karadeniz'de yoğun kar yağışı uyarısında bulundu

16 Aralık 2016 22:03

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın sabah ilk saatlerden itibaren Doğu Karadeniz'de (Giresun, Trabzon, Rize, Artvin) yer yer yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışlar görüleceğinin tahmin edildiğini açıkladı.

Kıyı kesimde hafif bir örtü yapacağı tahmin edilen kar yağışlarının iç ve yüksek kesimlerde yer yer 20-50 cm örtü yapacağı tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma, yüksek ve eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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