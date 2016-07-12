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Yaşam

Meteorolojiden yeni uyarı; hava sıcaklığı 40 dereceye çıkacak

Güney Marmara'da hava sıcaklıklarının yarından itibaren artışa geçerek hafta sonunda 40 dereceye kadar çıkması bekleniyor

12 Temmuz 2016 15:57

Marmara illerinde bugün 31-34 derece arasında beklenen hava sıcaklıklarının, yarından itibaren yükselmesi öngörülüyor.  Bursa ve bazı ilçelerinde bugün 34 derece olacak hava sıcaklığının, hafta sonunda 39 dereceye, Balıkesir'de 33 dereceden 40 dereceye, Çanakkale'de 31 dereceden 35 dereceye ve Yalova'da 31 dereceden 36 dereceye çıkması bekleniyor.

Kuzey Ege'nin turizm merkezlerinden olan Edremit ve Burhaniye'de 38 derece olması beklenen hava sıcaklığının Ayvalık'ta 35 dereceye yükseleceği öngörülüyor.  Bu tahminlere göre, Güney Marmara'da hava sıcaklıkları uzun yıllar en yüksek sıcaklık ortalamasının 6 ile 9 derece üzerine çıkmış olacak.

Hafta sonunda Eskişehir'de hava sıcaklıklarının 40, Kütahya ve Bilecik'te ise 38 dereceye kadar ulaşması bekleniyor.  Yetkililer, bu sıcaklık derecelerinin güneş altında daha yüksek olabileceğini belirterek, vatandaşları uyardı.

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