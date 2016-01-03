Meteoroloji’den yeni açıklama; İstanbul 4 gün boyunca yağışlı, Ankara karlı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul pazartesi ve salı şiddetli olmak üzere 4 gün boyunca yağışlı. Ankara'da bu gece saatlerinde kar yağışı başlayacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da bu gece saatlerinde başlayacak kar yağışının sabah saatlerine doğru etkisini arttırarak yer yer kuvvetli (5-15 cm) olmasının beklendiğini duyurdu.

Pazartesi öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilen kar yağışının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Salı akşamından bu yana kar yağışının etkili olduğu İstanbul'da ise hafta başından itibaren yağmur etkili olacak. Yağışlı hava cuma günü etkisini kaybedecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu gece saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeyinde (Bolu, Karabük, Kastamonu, Ankara, Çankırı ile Zonguldak ve Bartın'ın yüksekleri), yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun doğusunda ( Aksaray, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Karaman, Yozgat, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Konya'nın güney ve batısının yükseklerinde) yer yer kuvvetli (10-20 cm) kar yağışı beklendiği bilgisini verdi.

Trakya'da yoğun kar yağışı

Meteoroloji'nin tahminlerine göre; Trakya'da bugün sabah saatlerinden itibaren hafif şeklinde başlayan kar yağışı, akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırarak Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yer yer yoğun olarak (20 cm üzeri) Pazartesi sabah saatlerine kadar devam edecek.

Meteoroloji, Batı ve Orta Akdeniz'de doğu ve güneydoğu, Orta Akdeniz'de zamanla kuzeydoğudan esecek olan rüzgarın sabah saatlerinden itibaren 6 ile 8 (50-75km/s), yer yer 9 (75-90km/s) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğini tahmin etti. Fırtınanın Pazartesi (04 Ocak) günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Batı kesimlerde kuvvetli yağışlara dikkat

Yapılan son değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerinden sonra batı bölgelerinde etkili olması beklenen yağışlar, İzmir, Aydın, Çanakkale ve Balıkesir'in batı ilçelerinde kuvvetli (20-50 mm), gece saatlerinden sonra Muğla ve Antalya çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 mm) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde olacak.

Bu gece saatlerinden sonra Isparta, Burdur ve Afyonkarahisar çevreleri ile Denizli, Antalya ve Mersin'in yükseklerinde yer yer kuvvetli olmak üzere kar yağışları bekleniyor.

Kuvvetli yağışların meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.