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Yaşam

Meteorolojiden yağmur uyarısı

Yurdun batı kesimlerinin Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor.

28 Ocak 2009 02:00

Yurdun batı kesimlerinin Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan meteorolojik uyarıya göre, Marmara'nın batısı (Edirne, Çanakkale, Tekirdağ) ile Ege kıyılarında (İzmir, Manisa, Aydın, Muğla) başlayacak yağışlar, yarın Marmara, Ege, Batı Akdeniz (Antalya, Isparta Burdur) ile akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz (Zonguldak, Bolu, Bartın, Karabük, Düzce) ve İç Anadolu'nun batısında (Eskişehir, Ankara, Konya) görülecek.

Yağmur ve sağanak şeklinde beklenen yağışların Marmara'nın batısı, (Edirne, Tekirdağ, Çanakkale) Ege Bölgesi ile Batı Akdeniz'de (Antalya'nın kuzey ve batısı, Isparta, Burdur) kuvvetli olacağı, 24 saatlik toplam yağış miktarının metrekarede 20 ile 45 kilogram arasında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar bu gece ve yarın batı kesimlerde (Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı) güney ve güneybatı yönlerden (kıble ve lodos) kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek.

Yurdun batı kesimlerinde beklenen kuvvetli lodos ve kuvvetli yağışın neden olabileceği olumsuz şartlara karşı vatandaşlar ve ilgililerin tedbirli olması istendi.

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