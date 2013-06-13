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Yaşam

Meteorolojiden yağmur uyarısı

Sıcaklıklar Haziran ayı ortalamasının 4 derece altına indi. Doğu’da ise güneşli günler yaşanıyor. Sıcaklıklar hafta sonu 5 derece daha artacak

13 Haziran 2013 00:25

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu çok sayıda il için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu (İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova), Tekirdağ ile Kırklareli'nin kıyı ilçeleri, Kuzey Ege (İzmir, Manisa, Kütahya), Bolu, Düzce ve Karabük çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Öte yandan, bu akşam saatlerinde İzmir ve Aydın ile Muğla'nın kuzeyinde yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin beklendiği kaydedildi.

Bu nedenle yaşanabilecek yerel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

 

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