T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Meteoroloji'den yağış ve sel uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, bugün yurdun bazı bölümlerinde kuvvetli yağış olduğu bildirilirken, yağışlar hafta içi de sürecek

31 Mayıs 2015 22:25

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son açıklamalara göre, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Ankara, Çankırı, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Muğla'nın Dalaman ve Fethiye ilçesinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Yozgat, Kayseri, Niğde ile Sivas'ın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar ise genellikle kuzey ve batı, iç ve doğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimleri ile yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice esecek.

Yağışların; Yozgat, Kayseri, Niğde ile Sivas'ın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklenirken Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.

 

ETİKETLER

meteoroloji genel müdürlüğüyağmursağanak yağış

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24