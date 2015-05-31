Meteoroloji'den yağış ve sel uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son açıklamalara göre, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Ankara, Çankırı, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Muğla'nın Dalaman ve Fethiye ilçesinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Yozgat, Kayseri, Niğde ile Sivas'ın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar ise genellikle kuzey ve batı, iç ve doğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimleri ile yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice esecek.

Yağışların; Yozgat, Kayseri, Niğde ile Sivas'ın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklenirken Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.