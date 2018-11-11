Meteoroloji'den yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Marmara'da Kırklareli çevreleriyle İstanbul'un kuzey kıyılarının hafif yağışlı olacağını duyurdu.
Marmara, Akdeniz ve Güneydoğu'da yarın yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Marmara'da Kırklareli çevreleriyle İstanbul'un kuzey kıyılarının hafif yağışlı olacağı tahmininde bulundu.
Akdeniz Bölgesi'nde Hatay çevresinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.
Marmara'nın doğusu ve güneyi, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer pus ve sis olacağı öngörülüyor.
Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinde ve yer yer üzerinde seyredeceği öngörülüyor.