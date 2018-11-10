Meteoroloji'den yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafında hazırlanan hava durumutahmin raporuna göre 10 - 11 Kasım tarihleri arasında yurt genelinde sıcak hava etkili olacak. Ancak cumartesi İstanbul ve Muğla’da hava yağışlı geçecek.

Meteoroloji hafta sonu hava durumu tahmin raporunu yayınladı. 10 - 11 Kasım tarihleri arasında yurt genelinde sıcak hava etkili olacak. Fakat cumartesi günü iki ilde sağanak yağış bekleniyor. İşte meteoroloji tarafından yayınlanan hava durumu raporu.

Cuma gününün gelmesiyle birlikte hafta sonu havalar nasıl olacak sorusu merak ediliyor. Yurt genelinde güneşli hava etkisini göstermeye devam edecek. 10 Kasım günü ise İstanbul ve Muğla'da sağanak yağış bekleniyor. İstanbul'da yağmurun etkisi saat 18:00'e kadar devam edecek.

Pazar günü güneşli hava hakim

Güneşli hava pazar günü de etkisini göstermeye devam edecek. Bolu, Karabük ve Kastamonu'da sabah saatlerinde sisli havanın etkili olması bekleniyor.