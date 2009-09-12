Meteoroloji'den yağış uyarısı

Meteoroloji, bazı bölgelerde beklenen kuvvetli sağanak yağışa karşı yetkilileri ve vatandaşları uyardı. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan meteorolojik uyarıda şunlar kaydedildi:



İşte 5 günlük hava tahmini



"Marmara ve Akdeniz bölgeleri başta olmak üzere, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı (Eskişehir, Ankara, Çankırı, Konya, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Niğde, Karaman, Aksaray), İç Ege (Afyon, Uşak, Kütahya) ve Muğla ile sabahın ilk saatlerinde İzmir, Aydın, Manisa ve Denizli çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.”



Uyarıda, vatandaşların ve yetkililerin ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları istendi.

"Marmara ve Akdeniz bölgeleri başta olmak üzere, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı (Eskişehir, Ankara, Çankırı, Konya, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Niğde, Karaman, Aksaray), İç Ege (Afyon, Uşak, Kütahya) ve Muğla ile sabahın ilk saatlerinde İzmir, Aydın, Manisa ve Denizli çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.”Uyarıda, vatandaşların ve yetkililerin ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları istendi.

