Meteoroloji'den yağış uyarısı

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|Meteoroloji, bazı bölgelerde beklenen kuvvetli sağanak
yağışa karşı yetkilileri ve vatandaşları uyardı. Devlet Meteoroloji İşleri Genel
Müdürlüğünden yapılan meteorolojik uyarıda şunlar
kaydedildi:
İşte 5 günlük hava tahmini
"Marmara ve
Akdeniz bölgeleri başta olmak üzere, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve
batısı (Eskişehir, Ankara, Çankırı, Konya, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat,
Nevşehir, Niğde, Karaman, Aksaray), İç Ege (Afyon, Uşak, Kütahya) ve Muğla ile
sabahın ilk saatlerinde İzmir, Aydın, Manisa ve Denizli çevrelerinde kuvvetli
sağanak yağış bekleniyor.”
Uyarıda, vatandaşların ve yetkililerin ani
sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı
dikkatli olmaları
istendi.