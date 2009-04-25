Meteorolojiden yağış uyarısı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz'in bazı bölgelerinde görülen yağışların etkisini akşam saatlerine kadar sürdürmesi bekleniyor.



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan meteorolojik uyarıda, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Kars, Ağrı, Iğdır, Van, Hakkari, Bitlis, Şırnak, Muş, Güneydoğu Anadolu'da Batman ve Siirt çevreleri ile Akdeniz'in doğusunda Osmaniye, Kahramanmaraş, Adana ve Hatay civarlarında başlayan gök gürültülü sağanağın akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesinin beklendiği bildirildi.



Açıklamada, yetkililerden ve vatandaşlardan su baskını, ani sel ve yıldırım gibi olaylara karşı tedbirli olmaları istendi.

